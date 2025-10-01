पूर्णिया में अंतिम मतदाता सूची जारी: 1.90 लाख वोटरों की हुई कमी, 8.4% नाम हटे

सर्वाधिक मृतक: धमदाहा में 4.66 फीसदी

सबसे कम मृतक: रुपौली में 3.01 फीसदी

अन्य क्षेत्रों में मृत

कसबा: 4.06 फीसदी

बनमनखी: 3.08 फीसदी

पूर्णिया: 3.27 फीसदी

बायसी: 3.26 फीसदी

पूर्णिया में घटे, अन्य क्षेत्रों में बढ़े मतदाता

SIR के ड्राफ्ट रोल के बाद केवल पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 907 घट गई. एसआईआर से पहले यहां 3,38,853 वोटर थे, जो अब घटकर 2,88,086 रह गए हैं, यानी 50,767 मतदाताओं की सबसे अधिक छंटनी यहीं हुई है इसके विपरीत, दावा-आपत्ति के बाद अमौर में 21,270, कसबा में 19,164 और बायसी में 15,318 समेत अन्य क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ.

जिलाधिकारी अंशुल कुमार के अनुसार, मतदाता सूची से हटाए गए 1,90,858 नामों में तीन मुख्य कारण शामिल हैं:

जिले से बाहर शिफ्ट/नॉट फाउंड: 7.43%

मृतक मतदाता: 3.77%

दोहरी प्रविष्टि: 0.86%

विधानसभा वार देखें तो सबसे अधिक शिफ्ट (10.72%) मतदाता पूर्णिया में और सबसे अधिक मृतक (4.66%) मतदाता धमदाहा में पाए गए. यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों में से कितने को 'घुसपैठिया' के रूप में चिन्हित किया गया है.