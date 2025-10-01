नवादा में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 95,959 वोटरों के नाम हटे, युवा मतदाता बनेंगे निर्णायक

निर्वाचन आयोग ने बिहार के नवादा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी की है. इस सूची में 95,959 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि यह प्रक्रिया 25 जून 2025 से शुरू हुई थी, जिसमें सभी पंजीकृत मतदाताओं से दोबारा फॉर्म भरवाए गए. 1 अगस्त को प्रारूप सूची में 1,26,450 मतदाताओं के नाम कटे थे, जिनमें मृत, स्थानांतरित, या दोहरी वोटर आईडी वाले लोग शामिल थे.

युवा वोटरों का दबदबा

अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, नवादा में कुल 17,16,289 मतदाता हैं, जिनमें 3,64,050 युवा वोटर (18-30 वर्ष) हैं. ये युवा आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. विकास, रोजगार, शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं को लेकर सक्रिय और सोशल मीडिया पर प्रभावशाली ये युवा प्रत्याशियों की जीत-हार में महत्वपूर्ण होंगे.

पहले और अंतिम प्रकाशन के आंकड़े

7 जनवरी 2025 को नवादा में 17,94,048 मतदाता थे (9,33,125 पुरुष, 8,60,787 महिला). एसआईआर से पहले यह संख्या 18,12,248 थी. प्रारूप सूची में 1,26,450 नाम हटाए गए, जिनमें 52,286 मृत, 45,258 स्थानांतरित, 9,439 गैर-स्थानीय, और 19,467 दोहरी वोटर आईडी वाले थे. 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति के बाद अंतिम सूची में 95,959 नाम हटाए गए.

विधानसभावार मतदाता आंकड़े

रजौली: 3,29,548 (1,71,698 पुरुष, 1,57,833 महिला, 17 थर्ड जेंडर)

हिसुआ: 3,66,386 (1,92,273 पुरुष, 1,74,090 महिला, 33 थर्ड जेंडर)

नवादा: 3,62,515 (1,88,642 पुरुष, 1,73,872 महिला, 1 थर्ड जेंडर)

गोविंदपुर: 3,13,954 (1,64,759 पुरुष, 1,49,168 महिला, 27 थर्ड जेंडर)

वारिसलीगंज: 3,42,886 (1,80,881 पुरुष, 1,62,978 महिला, 27 थर्ड जेंडर)

कुल: 17,16,289 (8,98,253 पुरुष, 8,17,931 महिला, 105 थर्ड जेंडर)

चुनाव में युवा शक्ति की भूमिका

पारंपरिक वोट बैंक अब तक चुनावों में निर्णायक रहे, लेकिन इस बार युवा मतदाता प्रत्याशियों के लिए चुनौती और अवसर दोनों हैं. उनकी सोच और सोशल मीडिया की ताकत से विधानसभा चुनाव का समीकरण बदल सकता है.