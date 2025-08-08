विज्ञापन
विशेष लिंक

फर्जी वोटर कार्ड दिखाना तेजस्वी यादव को पड़ा भारी! चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को 16 अगस्त तक वह ईपिक कार्ड जमा करने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही, दीघा विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी (ERO) ने तेजस्वी को फिर से नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि "फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उनका उपयोग करना एक गंभीर अपराध है."

Read Time: 2 mins
Share
फर्जी वोटर कार्ड दिखाना तेजस्वी यादव को पड़ा भारी! चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
  • आयोग ने तेजस्वी यादव द्वारा दिखाए गए ईपीआईसी कार्ड को फर्जी बताया है और वह जारी नहीं किया गया है.
  • आयोग ने तेजस्वी यादव को 16 अगस्त तक असली ईपीआईसी कार्ड जमा करने का निर्देश दिया है
  • निर्वाचन अधिकारी ने तेजस्वी यादव को फर्जी दस्तावेज बनाने और उपयोग करने पर गंभीर अपराध की चेतावनी दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के ईपिक कार्ड को फर्जी बताया है. आयोग के अनुसार, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कार्ड दिखाया था, वह आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है. चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को 16 अगस्त तक वह ईपिक कार्ड जमा करने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही, दीघा विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी (ERO) ने तेजस्वी को फिर से नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि "फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उनका उपयोग करना एक गंभीर अपराध है."

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने हाल में आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में उनका ईपीआईसी नंबर 'बदल' दिया है. उन्होंने ईपीआईसी नंबर के साथ एक ऑनलाइन खोज को दिखाया और दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के हिस्से के रूप में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में उनका नाम गायब था, जब संबंधित अधिकारियों के खंडन किया तब उन्होंने आरोप लगाया कि उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर ‘बदला हुआ' था.

निर्वाचन आयोग ने आरोप को खारिज कर दिया है, यह बताते हुए कि ईपीआईसी नंबर वही है जो यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने हलफनामे में बताया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Election Commission, Tejashwi Yadav, Fake EPIC Card, Tejashwi Yadav Voter List
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com