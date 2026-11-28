केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल पास कराने जा रही है. इस बिल के पास होते ही लोकसभा सीटों के साथ-साथ राज्यों में विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएगी. परिसीमन बिल पास हो गया तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी. वहीं बिहार में विधानसभा की सीटें 243 से बढ़कर 365 हो जाएगी. ऐसे में बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 183 हो जाएगा. परिसीमन बिल का बिहार की सियासी डेमोग्राफी पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं...

50 प्रतिशत सीटें बढ़ेगी

परिसीमन की इस प्रक्रिया के तहत 50 प्रतिशत सीटें बढ़नी हैं. आधा अंक आने पर उसके बाद का पूर्ण अंक लेना है. ऐसे में बिहार में विधानसभा की मौजूदा सीटें 243 का 50 प्रतिशत बढ़ने पर आंकड़ा 364.5 पहुंचेगा, लेकिन इसकी जगह 365 सीटें होंगी. हालांकि लोकसभा 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी.

परिसीमन की यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर होगी. फिलहाल परिसीमन को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दलों में बहस यहां भी चल रही.

परिसीमन में सभी राज्यों में विधानसभा की सीटें भी 50 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव.

अभी 243 सीटें हैं, जो बढ़कर 365 हो जाएंगी, मगध में सबसे ज्यादा सीटें बढ़ेंगी.

मगध इलाके में फिलहाल 51 सीटें हैं, जो बढ़कर 76 या 77 हो जाएंगी.

सीएम सम्राट ने परिसीमन बिल का किया स्वागत

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने का स्वागत करते हुए शनिवार को कहा कि यह देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चौधरी ने कहा कि यह कदम संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को मजबूत करेगा और सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' नारे को ठोस कार्रवाई में बदल देगा.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए हमारे प्रधान सेवक (प्रधानमंत्री) और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करता हूं. यह फैसला हमारे लोकतंत्र में निहित समानता के सिद्धांत को और अधिक मजबूत करेगा.''

क्र. सं. राज्य / केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान सीटें 50% वृद्धि कुल नई सीटें 1 आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) 25 13 38 2 अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) 2 1 3 3 असम (Assam) 14 7 21 4 बिहार (Bihar) 40 20 60 5 छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh 11 6 17 6 गोवा (Goa) 2 1 3 7 गुजरात (Gujarat) 26 13 39 8 हरियाणा (Haryana) 10 5 15 9 हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) 4 2 6 10 झारखंड (Jharkhand) 14 7 21 11 कर्नाटक (Karnataka) 28 14 42 12 केरल (Keralam) 20 10 30 13 मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) 29 15 44 14 महाराष्ट्र (Maharashtra) 48 24 72 15 मणिपुर (Manipur) 2 1 3 16 मेघालय (Meghalaya) 2 1 3 17 मिजोरम (Mizoram 1 1 2 18 नागालैंड (Nagaland) 1 1 2 19 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT Delhi) 7 4 11 20 ओडिशा (Odisha) 21 11 32 21 पुडुचेरी (Puducherry) 1 1 2 22 पंजाब (Punjab) 13 7 20 23 राजस्थान (Rajasthan) 25 13 38 24 सिक्किम (Sikkim) 1 1 2 25 तमिलनाडु (Tamil Nadu) 39 20 59 26 तेलंगाना (Telangana) 17 9 26 27 त्रिपुरा (Tripura) 2 1 3 28 उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) 80 40 120 29 उत्तराखंड (Uttarakhand) 5 3 8 30 जम्मू और कश्मीर (UT of J&K) 5 3 8 31 पश्चिम बंगाल (West Bengal) 42 21 63 32 अन्य केंद्र शासित प्रदेश (ANI, CH, DNH, DD, LKD एवं लद्दाख — प्रत्येक 1 सीट) 6 3 9 33 लोकसभा में मनोनीत सदस्य (Nominated Members) 2 --------- 2 कुल संपूर्ण योग (TOTAL) 545 272* 817*

*नोट: उपरोक्त टेबल प्रस्तावित 50% वृद्धि के आकलन पर आधारित है; राउंडिंग ऑफ के कारण कुछ संख्याओं में थोड़ा अंतर हो सकता है.



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