विज्ञापन
विशेष लिंक

दरौली विधानसभा सीट: सिवान की आरक्षित सीट पर किसका बजेगा डंका, 2020 में CPI(ML) ने मारी थी बाजी

सिवान जिले की दरौली सीट पर 2020 में CPI(ML) के सत्यदेव राम ने बीजेपी के रामायण मांझी को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था. वामपंथी दल लगातार दो बार इस आरक्षित सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दरौली विधानसभा सीट: सिवान की आरक्षित सीट पर किसका बजेगा डंका, 2020 में CPI(ML) ने मारी थी बाजी
  • सिवान जिले की दरौली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है
  • 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्यदेव राम ने बीजेपी के रामायण मांझी को हराया था
  • दरौली की आबादी में दलित, महादलित और पिछड़े वर्गों की बड़ी हिस्सेदारी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
सिवान:

सिवान जिले की दरौली विधानसभा सीट पर वामदलों की मजबूत पकड़ रही है. यह सीट सिवान लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है और अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है. 1977 में यहां कांग्रेस के कृष्ण प्रताप ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीते दो चुनावों से यह सीट  तरह सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के कब्जे में है.

2020 के विधानसभा चुनाव में सत्यदेव राम ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की. उन्होंने बीजेपी के रामायण मांझी को 12,119 वोटों के अंतर से हराया. सत्यदेव राम को 81,067 वोट मिले जबकि रामायण मांझी को 68,948 वोट हासिल हुए. इस जीत के साथ दरौली सीट वामपंथी दलों के गढ़ के रूप में और मजबूत हुई.

दरौली का राजनीतिक और सामाजिक ताना-बाना वाम राजनीति के लिए अनुकूल माना जाता है. यहां की आबादी में दलित, महादलित और पिछड़े वर्गों की बड़ी हिस्सेदारी है, जो लंबे समय से भूमि सुधार, मजदूरी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं. सीपीआई (एमएल) ने इन समुदायों के बीच वर्षों से काम कर अपनी जमीनी पकड़ मजबूत की है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दरौली सीट बिहार की उन चुनिंदा सीटों में से है, जहां चुनाव विचारधारा के आधार पर लड़ा जाता है, न कि केवल जातीय समीकरणों पर. 2025 के चुनाव में एक बार फिर यहां वाम बनाम बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है. एनडीए इस सीट पर वापसी की कोशिश में जुटा है, जबकि एमएल अपनी लगातार तीसरी जीत के लिए संगठन और जनाधार पर भरोसा कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Daraulee Assembly Seat, Siwan Politics
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com