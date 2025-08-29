विज्ञापन
पटना के बाद मुजफ्फरपुर में BJP-कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं में भिड़ंत, राहुल-तेजस्वी सहित सैकड़ों लोगों पर मामला दर्ज

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर सड़कों पर खूब घमासान हो रहा है. पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस ऑफिस पर जमकर हंगामा किया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ते हुए नजर आए.

मुजफ्फरपुर में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की.
  • राहुल-तेजस्वी की यात्रा के दौरान PM मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने का मामला बिहार में विवादित हो गया है.
  • पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि कई शहरों में राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी रही.
  • मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता ने राहुल, तेजस्वी यादव सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है.
मुजफ्फरपुर (बिहार):

राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के मामले को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. लेकिन इस मामले में शुक्रवार को राजधानी पटना के साथ-साथ मुजफ्फरपुर सहित अन्य शहरों में तनातनी की स्थिति देखी गई. पटना और मुजफ्फरपुर में तो बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिंड़त तक हो गई. दूसरी ओर से इस मामले में शुक्रवार को मुजफ्फपुर के कोर्ट में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पर परिवाद भी दर्ज हुआ है.

मुजफ्फपुर में अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मोदी के खिलाफ कहे गए अपशब्द के मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित सैकड़ों लोगों पर परिवाद दर्ज कराया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को मुकर्रर की है.

मुजफ्फपुर में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की

दूसरी ओर इस घटना के विरोध में मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी के नेताओं में जिला कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोला. मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्त्ता नारेबाजी करते हुए पहुंच गए. वहीं कांग्रेस के लोग भी अलर्ट मोड थे, सबने कार्यालय का गेट बंद कर दिया, फिर दोनों तरफ से जमकर धक्का-मुक्की हुई.

कांग्रेस दफ्तर पर अफरा-तफरी मची

बीजेपी पूर्वी और पश्चिमी के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्त्ता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे, वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी अपने कार्यकर्त्ताओ के साथ गेट बंद करके खड़े थे, फिर दोनों पक्षो में काफी देर तक धक्का-मुक्की हुई, कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई.

