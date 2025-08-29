Fact Check: राहुल की यात्रा में PM मोदी को 'अपशब्द' कहने वाला युवक BJP का कार्यकर्ता? वायरल पोस्ट की जानिए सच्चाई

PM Modi Abuse case: बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में PM मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने वाला युवक BJP का कार्यकर्ता है. सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ कई पोस्ट नजर आ रहे हैं. पोस्ट में गले पर BJP का पटका रखे एक युवक नजर आ रहा है. कहा जा रहा है कि यही वो युवक है, जिसने दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा को दौरान पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे के साथ एक और तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वहीं युवक केंद्रीय कृषि मंत्री और एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आ रहा है. इन दोनों तस्वीरों के साथ यह लिखा जा रहा है कि पीएम मोदी को गाली देने वाला युवक भाजपा का कार्यकर्ता है. राहुल-तेजस्वी की यात्रा को विवादों में लाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ने ही उस मंच से गाली दी.

सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्ट को देखकर कोई उसी दावे को सच मान लेगा. लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की सच्चाई क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में.

सबसे पहले देखिए- PM को अपशब्द कहने वाले युवक को BJP कार्यकर्ता बताने वाले पोस्ट

गले में बीजेपी का पट्टा डाले युवक की तस्वीर के फेक फैक्ट वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के आरोपी रिजवी को भाजपा नेता बताने वाला पोस्ट कांग्रेस, राजद के नेता और समर्थक कर रहे हैं. भाजपा विरोधी कई सोशल मीडिया यूजर भी इस दावे को आगे बढ़ा रहे है. तस्वीर में एक युवक भाजपा का पट्टा पहने हुए है, किसी नेता से हाथ मिला रहा है. दूसरे में वही व्यक्ति मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी दिखाई दे रहा है.

राजद की प्रवक्ता बोलीं- अपने ही एजेंट से गाली दिलाई और खुद पीड़ित बन गया

राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने फेसबुक पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "कोई इतना नीच और गिरा हुआ कैसे हो सकता है? अपना ही एजेंट लगाकर, अपने ही माँ को गाली दिलाई और खुद पीड़ित बन गया.ऊपर से माँ गाली दे रही होगी, बेटा, तू इतना नीच होगा यह नहीं पता था."

वायरल पोस्ट में दिख रहा युवक एमपी का भाजपा कार्यकर्ता

राजद, कांग्रेस के दूसरे समर्थक भी इसे पोस्ट कर रहे हैं और भाजपा नेताओं पर ही साजिश का आरोप लगा रहे हैं. लेकिन यह दावा झूठा है. फोटो में दिख रहा शख्स मध्यप्रदेश भाजपा का नेता है. नेक मोहम्मद रिजवी नामक यह युवक भाजपा से जुड़ा है. फोटो वायरल होने के बाद नेक मोहम्मद ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

उसने फेसबुक पर पोस्ट कर के जानकारी भी दी है. रिजवी ने लिखा है कि मेरे बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है. उन्होंने वह स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं जिन्होंने नेक मोहम्मद रिज़वी को प्रधानमंत्री को गाली देने का आरोपी बताया है.

Madhya Pradesh: #NekMohammadRizvi (नेक मोहम्मद रिजवी) files FIR against Congress IT Cell for linking his photo with Congress Chamcha who abused PM Modi in #Bihar



Madhya Pradesh> Nek Mohammad Rizvi👇

Bihar> Mohammad Rizvi🤮



MP CM called him & assured full support from MP Police. pic.twitter.com/CUA1GNfdlj — Gulshan Sirohi (@SirohiGulshan) August 29, 2025

वायरल पोस्ट में दिख रहे एमपी के भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस से की शिकायत

नेक मोहम्मद रिजवी भले ही अपनी तरफ से सफाई दे रहे हो. लेकिन यह पोस्ट कांग्रेस, राजद के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. मध्यप्रदेश के भाजपा कार्यकर्त्ता नेक मोहम्मद रिजवी की तस्वीर को बिहार में पीएम मोदी को गाली देने वाले आरोपी से जोड़ने के मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दे दी गयी है.

निम्मो यादव, सूर्या समाजवादी, हारून, प्रतीक पटेल सहित कई यूजरों की शिकायत

इस मामले में निम्मो यादव, सूर्या समाजवादी, हारून, प्रतीक पटेल, तरुण गौतम, बिट्टू शर्मा, अमोक समेत सभी के स्क्रीनशॉट एमपी पुलिस को सौंपे गए हैं. इस फैक्ट चेक से आप यह समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया आज के दौर में किस तरह से समाज में जहर फैला रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर नजर आ रहे किसी पोस्ट को सच मानना बेवकूफी भरा कदम होगा.



