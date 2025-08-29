विज्ञापन
विशेष लिंक

Fact Check: राहुल की यात्रा में PM मोदी को 'अपशब्द' कहने वाला युवक BJP का कार्यकर्ता? वायरल पोस्ट की जानिए सच्चाई

PM Modi Abuser Rizvi: बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में PM मोदी को गाली देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम मो. रिजवी है. लेकिन इस गिरफ्तारी से इतर सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि पीएम को अपशब्द कहने वाला युवक बीजेपी का कार्यकर्ता है. जानिए सच्चाई.

Read Time: 4 mins
Share
Fact Check: राहुल की यात्रा में PM मोदी को 'अपशब्द' कहने वाला युवक BJP का कार्यकर्ता? वायरल पोस्ट की जानिए सच्चाई
बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार रिजवी, उसी की तरह दिखने वाले बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीर से दूसरा दावा वायरल.
  • बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी को अपशब्द कहने वाला युवक BJP कार्यकर्ता नहीं है.
  • सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में युवक को BJP का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जो गलत दावा है.
  • मध्यप्रदेश के नेक मोहम्मद रिजवी नामक BJP नेता की तस्वीर को बिहार के आरोपी से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

PM Modi Abuse case: बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में PM मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने वाला युवक BJP का कार्यकर्ता है. सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ कई पोस्ट नजर आ रहे हैं. पोस्ट में गले पर BJP का पटका रखे एक युवक नजर आ रहा है. कहा जा रहा है कि यही वो युवक है, जिसने दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा को दौरान पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे के साथ एक और तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वहीं युवक केंद्रीय कृषि मंत्री और एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आ रहा है. इन दोनों तस्वीरों के साथ यह लिखा जा रहा है कि पीएम मोदी को गाली देने वाला युवक भाजपा का कार्यकर्ता है. राहुल-तेजस्वी की यात्रा को विवादों में लाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ने ही उस मंच से गाली दी.

सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्ट को देखकर कोई उसी दावे को सच मान लेगा. लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की सच्चाई क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में.

सबसे पहले देखिए- PM को अपशब्द कहने वाले युवक को BJP कार्यकर्ता बताने वाले पोस्ट 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

गले में बीजेपी का पट्टा डाले युवक की तस्वीर के फेक फैक्ट वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के आरोपी रिजवी को भाजपा नेता बताने वाला पोस्ट कांग्रेस, राजद के नेता और समर्थक कर रहे हैं. भाजपा विरोधी कई सोशल मीडिया यूजर भी इस दावे को आगे बढ़ा रहे है. तस्वीर में एक युवक भाजपा का पट्टा पहने हुए है, किसी नेता से हाथ मिला रहा है. दूसरे में वही व्यक्ति मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी दिखाई दे रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

राजद की प्रवक्ता बोलीं- अपने ही एजेंट से गाली दिलाई और खुद पीड़ित बन गया

राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने फेसबुक पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "कोई इतना नीच और गिरा हुआ कैसे हो सकता है? अपना ही एजेंट लगाकर, अपने ही माँ को गाली दिलाई और खुद पीड़ित बन गया.ऊपर से माँ गाली दे रही होगी, बेटा, तू इतना नीच होगा यह नहीं पता था."

वायरल पोस्ट में दिख रहा युवक एमपी का भाजपा कार्यकर्ता

राजद, कांग्रेस के दूसरे समर्थक भी इसे पोस्ट कर रहे हैं और भाजपा नेताओं पर ही साजिश का आरोप लगा रहे हैं. लेकिन यह दावा झूठा है. फोटो में दिख रहा शख्स मध्यप्रदेश भाजपा का नेता है. नेक मोहम्मद रिजवी नामक यह युवक भाजपा से जुड़ा है. फोटो वायरल होने के बाद नेक मोहम्मद ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

Latest and Breaking News on NDTV

उसने फेसबुक पर पोस्ट कर के जानकारी भी दी है. रिजवी ने लिखा है कि मेरे बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है. उन्होंने वह स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं जिन्होंने नेक मोहम्मद रिज़वी को प्रधानमंत्री को गाली देने का आरोपी बताया है.

वायरल पोस्ट में दिख रहे एमपी के भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस से की शिकायत

नेक मोहम्मद रिजवी भले ही अपनी तरफ से सफाई दे रहे हो. लेकिन यह पोस्ट कांग्रेस, राजद के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. मध्यप्रदेश के भाजपा कार्यकर्त्ता नेक मोहम्मद रिजवी की तस्वीर को बिहार में पीएम मोदी को गाली देने वाले आरोपी से जोड़ने के मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दे दी गयी है.

निम्मो यादव, सूर्या समाजवादी, हारून, प्रतीक पटेल सहित कई यूजरों की शिकायत

इस मामले में निम्मो यादव, सूर्या समाजवादी, हारून, प्रतीक पटेल, तरुण गौतम, बिट्टू शर्मा, अमोक समेत सभी के स्क्रीनशॉट एमपी पुलिस को सौंपे गए हैं. इस फैक्ट चेक से आप यह समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया आज के दौर में किस तरह से समाज में जहर फैला रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर नजर आ रहे किसी पोस्ट को सच मानना बेवकूफी भरा कदम होगा.

यह भी पढ़ें - पिता की पंचर की दुकान, 8 भाई-बहन... कौन है राहुल गांधी की रैली में PM मोदी को अपशब्द कहने वाला मो. रिजवी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Abuse Case, PM Modi Abused, PM Modi Abuse Video, PM Modi Abuser Mohd. Rizvi, Fact Check
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com