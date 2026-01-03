देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बिहार पहुंचे हैं. उनका यह दौरा 2 और 3 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करना और तकनीक आधारित न्याय प्रणाली को बढ़ावा देना है. दौरे की शुरुआत में सीजेआई जस्टिस सूर्य कांत ने पटना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट परिसर में कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

पटना हाईकोर्ट में ₹302.56 करोड़ की प्रोजेक्‍ट्स की आधारशिला

सीजेआई जस्टिस सूर्य कांत पटना हाई कोर्ट परिसर में लगभग ₹302.56 करोड़ की लागत से बनने वाली कई आधुनिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इनमें शामिल हैं

• ADR (Alternative Dispute Resolution) बिल्डिंग और ऑडिटोरियम

• प्रशासनिक ब्लॉक

• मल्टी-लेवल कार पार्किंग

• आईटी बिल्डिंग

• आवासीय परिसर (Residential Complex)

• हॉस्पिटल बिल्डिंग

इन परियोजनाओं का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और आम लोगों को बेहतर सुविधाएँ देना, अदालत की कार्यक्षमता बढ़ाना और आधुनिक तकनीक से लैस न्यायिक वातावरण तैयार करना है.

'e-ACR Nyay' डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

सीजेआई जस्टिस सूर्य कांत इस दौरान “e-ACR Nyay” नामक एक अहम डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन करेंगे.

यह प्लेटफॉर्म न्यायिक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा.

अब तक यह प्रक्रिया कागज़ों पर आधारित थी, लेकिन नई तकनीक से रिपोर्टिंग तेज़, व्यवस्थित और भरोसेमंद हो सकेगी.

गया और पुनपुन में भी कार्यक्रम

पटना के अलावा सीजेआई का कार्यक्रम राज्य के अन्य हिस्सों में भी तय है-

• गया में न्यायाधीशों के लिए बनाए गए नए गेस्ट हाउस का वर्चुअल उद्घाटन

• पुनपुन (पोठही) में बिहार ज्यूडिशियल अकादमी के नए परिसर के लिए भूमि पूजन और आधारशिला समारोह

इन परियोजनाओं से न्यायिक प्रशिक्षण और शिक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

CNLU दीक्षांत समारोह में होंगे मुख्य अतिथि

3 जनवरी 2026 को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU), पटना के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वे कानून के छात्रों को संबोधित करेंगे और न्यायिक सेवा व संविधान से जुड़े अनुभव साझा करेंगे.

बता दें कि जस्टिस सूर्य कांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं. उन्होंने 24 नवंबर 2025 को सीजेआई पद की शपथ ली थी. उन्होंने अपने न्यायिक करियर की शुरुआत हरियाणा के हिसार से की और कई हाईकोर्ट में सेवाएं देने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. बतौर चीफ जस्टिस उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है.