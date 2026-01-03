15 जनवरी तक बंद हैं यूपी के ये स्कूल, जानें बाकी राज्यों में कब तक बढ़ीं छुट्टियां

School Winter Vacation: उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी बोर्ड (ICSE, CBSE, UP बोर्ड आदि) के 12वीं तक के स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. शीतलहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. वहीं कक्षा 8 तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 14 जनवरी तक बंद रहेंगे. यानी उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी को खुलेगा.

पंजाब में 8 जनवरी को खुलेंगे स्कूल

पंजाब सरकार ने शीतलहर को देखते हुए सभी स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी हैं. यानी सभी स्कूल 8 जनवरी से शुरू होंगे. पहले स्कूल 1 जनवरी को खुलने वाले थे. लेकिन ठंड को देखते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने छुट्टियों को और बढ़ा दिया.

राजस्थान में कब खुलेंगे स्कूल

राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिसके चलते राज्य के स्कूल 5 जनवरी तक बंद हैं. वहीं अगर ठंड इस तरह पड़ती रही तो विंटर ब्रेक को आगे बढ़ाया भी जा सकती है या स्कूलों के समय में बदलाव किया जा सकता है. जयपुर में कड़ाके की ठंड के चलते जिला कलेक्टर ने 2 जनवरी से 10 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टियों की घोषणा की है.

कश्मीर घाटी में सभी प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 26 नवंबर से 28 फरवरी, 2026 तक सर्दियों की छुट्टियां हैं. 1 से 8वीं क्लास तक की सभी क्लास में 1 दिसंबर से 28 फरवरी, 2026 तक बंद हैं. जबकि क्लास 9 से 12 तक की विंटर वेकेशन 11 दिसंबर से शुरू होगी और 22 फरवरी, 2026 को खत्म होगी.

