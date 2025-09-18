नीतीश का तोहफा: बिहार के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को मिलेंगे ₹1000, जानें कैसे करें आवेदन

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' का दायरा बढ़ाते हुए अब स्नातक पास युवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है.

'युवाओं का भविष्य बनाना सरकार की प्राथमिकता...'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सहायता राशि का उपयोग युवा आवश्यक प्रशिक्षण लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में करेंगे, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा.

उन्होंने यह भी बताया कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें.

नीतीश कुमार का मानना है कि इस पहल से बिहार के युवा आत्मनिर्भर, कुशल बनेंगे, जिससे वे राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे.

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना... जानिए पात्रता

आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए

आवेदक स्नातक (कला, विज्ञान, या वाणिज्य) पास होना चाहिए

आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और कहीं भी अध्ययनरत या नियोजित (सरकारी या निजी) नहीं होना चाहिए

योग्य युवाओं को दो वर्षों तक प्रति माह ₹1000 का स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा

पहले यह लाभ केवल इंटर पास छात्रों को मिलता था, लेकिन अब ग्रेजुएट युवाओं को भी शामिल किया गया है

आवेदन कैसे करें :