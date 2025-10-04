विज्ञापन
पटना के लालू-राबड़ी आवास में हंगामा, RJD कार्यकर्ताओं को शांत कराने घर से निकलीं पूर्व CM

पटना में लालू-राबड़ी आवास पर RJD के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया. नारेबाजी की. इसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता विरोध जताते नजर आ रहे हैं.

पटना के लालू-राबड़ी आवास में हंगामा, RJD कार्यकर्ताओं को शांत कराने घर से निकलीं पूर्व CM
पटना में लालू आवास पर विरोध करते राजद कार्यकर्ताओं को समझातीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी.
  • पटना में लालू-राबड़ी आवास पर RJD कार्यकर्ताओं ने मखदुमपुर के विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ प्रदर्शन किया.
  • कार्यकर्ताओं ने सतीश कुमार दास के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें टिकट न देने की मांग की है.
  • राबड़ी देवी ने प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनकी बात सुनी और उन्हें शांत करने का प्रयास किया है.
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चली है. सभी राजनीतिक दले अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं. शनिवार को निर्वाचन आयोग की टीम ने पटना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. जिसमें राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ के तुरंत बाद कम से कम चरण में मतदान कराने की सलाह दी है. बिहार चुनाव की चल रही प्रशासनिक तैयारियों के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले नेताओं की भी अपनी तैयारियां जारी है. जिसमें कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ लोगों की गोलबंदी हो रही है. शनिवार को इसका नजारा पटना स्थित लालू आवास पर भी देखने को मिला.

लालू-राबड़ी आवास में RJD विधायक की खिलाफत

शनिवार को पटना में लालू-राबड़ी आवास पर RJD के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया. नारेबाजी की. इसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता विरोध जताते नजर आ रहे हैं. कार्यकर्ता का यह गुस्सा राजद के एक मौजूदा विधायक के खिलाफ है.

मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास से कार्यकर्ता नाराज

दरअसल शनिवार को पटना स्थित लालू-राबड़ी आवास पर मखदुमपुर से पहुंचे RJD के कार्यकर्ताओं ने वहां के मौजूदा विधायक सतीश कुमार दास का जबरदस्त विरोध किया. लोग सतीश दास मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे. कार्यकर्ताओं से राबड़ी देवी ने मुलाकात की, उन्हें समझाया भी.

'मखदुमपुर में सतीश कुमार को टिकट मिला तो करेंगे विरोध'

प्रदर्शन के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता यह कह रहे थे कि मखदुमपुर से सतीश कुमार दास को टिकट नहीं मिलना चाहिए. यदि पार्टी उसे टिकट देती है तो हम सभी लोग क्षेत्र में विरोध करेंगे. राबड़ी देवी ने प्रदर्शन कर लोगों से बात की, उनकी बातें सुनी. अब देखना है कि मखदुमपुर में राजद क्या फैसला लेती है.

Bihar Assembly Elections 2025, Lalu Yadav, Rabri Devi, RJD, RJD Ticket
