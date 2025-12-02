इनका एक और आलीशान महल...नए बंगले को लेकर लालू पर बीजेपी का हमला

बिहार में लालू यादव के नए बंगले को लेकर सियासत गरमा चुकी है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव का महुआ बाग में बन रहा नया बंगला “लूट-खसोट” के पैसों से तैयार हो रहा है. राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है. भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला आवंटित किया है. पिछले 20 साल से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रहा था.

लालू जी का "समाजवाद" यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार!



लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है।



पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलिशान महल... pic.twitter.com/VxxLdQyR8s — BJP Bihar (@BJP4Bihar) December 1, 2025

बीजेपी का लालू पर हमला

जानकारी के अनुसार, लालू यादव महुआ बाग वाले बंगले के निर्माण की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं. बीजेपी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू जी का ‘समाजवाद' यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है. पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलिशान महल.

महुआ बाग घर में क्‍या-क्‍या?

महुआ बाग वाले घर पर हो रहे निर्माण कार्य की लालू यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. रविवार को भी लालू यादव महुआ बाग आवास पहुंचे और देखा कि काम कैसा चल रहा है. लालू यादव अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ महुआ बाग स्थित उस आवास का निरीक्षण करने गए. लालू यादव के इस घर में 7 से 8 कमरे, स्टाफ क्वार्टर, आवास के चारों साइड गार्डन एरिया और मीटिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है.

बंगला खाली करने के आदेश से नाराज राजद

पिछले दिनों ही खबर आई थी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने के सरकारी आदेश को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नाराज है. बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा है. इस बीच, राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने दो टूक कहा कि किसी भी हाल में राबड़ी देवी का आवास खाली नहीं किया जाएगा.

सुशासन बाबू पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10, सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते."