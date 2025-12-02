विज्ञापन
विशेष लिंक

इनका एक और आलीशान महल...नए बंगले को लेकर लालू पर बीजेपी का हमला

लालू यादव महुआ बाग वाले बंगले के निर्माण की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं. बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर राजद को घेरा है.

Read Time: 3 mins
Share
  • बिहार में राज्य के पूर्व सीएमम लालू यादव का महुआ बाग में नया बंगला निर्माणाधीन है
  • राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश मिला है
  • बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव का नया बंगला लूट-खसोट के पैसों से बन रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार में लालू यादव के नए बंगले को लेकर सियासत गरमा चुकी है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव का महुआ बाग में बन रहा नया बंगला “लूट-खसोट” के पैसों से तैयार हो रहा है. राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है. भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला आवंटित किया है. पिछले 20 साल से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रहा था.

बीजेपी का लालू पर हमला

जानकारी के अनुसार, लालू यादव महुआ बाग वाले बंगले के निर्माण की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं. बीजेपी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू जी का ‘समाजवाद' यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है. पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलिशान महल.

ये भी पढ़ें :  महुआ बाग के अपने घर में शिफ्ट हो सकती लालू फैमिली, तेजी से चल रहा निर्माण कार्य

महुआ बाग घर में क्‍या-क्‍या?

महुआ बाग वाले घर पर हो रहे निर्माण कार्य की लालू यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. रविवार को भी लालू यादव महुआ बाग आवास पहुंचे और देखा कि काम कैसा चल रहा है. लालू यादव अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ महुआ बाग स्थित उस आवास का निरीक्षण करने गए. लालू यादव के इस घर में 7 से 8 कमरे, स्टाफ क्वार्टर, आवास के चारों साइड गार्डन एरिया और मीटिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है. 

बंगला खाली करने के आदेश से नाराज राजद

पिछले दिनों ही खबर आई थी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने के सरकारी आदेश को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नाराज है. बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा है. इस बीच, राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने दो टूक कहा कि किसी भी हाल में राबड़ी देवी का आवास खाली नहीं किया जाएगा.

सुशासन बाबू पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10, सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lalu Yadav New Bunglow, BJP Vs RJD, Lalu Yadav New Bunglow Politics
Get App for Better Experience
Install Now