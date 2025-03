पैर टूटा है, रुमाल उठा दो.... बिहार में फिल्मी स्टाइल में बच्चे का अपहरण, फिर चंगुल से ऐसे निकलकर भागा

नालंदा में शनिवार की शुवह स्कूल जा रहे एक 10 वर्षीय छात्र को कार सवार ने बीच सड़क से अपहरण कर अपने साथ ले गया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना लहेरी थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी रोड की है. हालांकि, कुछ ही समय बाद बच्चा को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

अगवा हुआ बालक स्वमी विवेकानंद त्रिपाठी का 10 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार है. अभिषेक कुमार और उसकी बहन दोनों निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए पैदल जारहा था. उसी दौरान एक कार पर सवार 3 लोग आया और एक रुमाल गिरा दिया और बच्चे को उठाने बोला. लेकिन बच्चे ने रुमाल उठाने से इनकार कर दिया. फिर दोनों भाई-बहन को बदमाशों ने पकड़ लिया. लेकिन उसकी बहन लक्ष्मी दांत काटकर भाग निकली और अभिषेक को अगवा कर कार में बैठकर अपने साथ ले गया.

Nalanda, Bihar: The sister of the kidnapped schoolboy, Abhishek Kumar, shares details about the incident involving her brother's abduction pic.twitter.com/beEHW26F2s