बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल

पूर्व आईपीएस और बक्सर लोकसभा से प्रत्याशी रहे आनंद मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने भाजपा ज्वाइन कर ली है.

पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पालाबदल का खेल भी तेज हो गया है. एक दर्जन से अधिक बार पार्टी बदल चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए. इससे पहले वे कांग्रेस, राजद, जदयू समेत कई दलों के रह चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि अब वे भाजपा में ही रहेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे. भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, कहा, मैं कभी भाजपा से बाहर गया ही नहीं था. लालू यादव को हटाने के लिए अटल - आडवाणी के कहने पर मैं लोजपा में गया था. मुस्लिम और यादव को ज्यादा टिकट दिया और तभी एनडीए जीती. नागमणि ने कहा, SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, तेजस्वी यादव ने झूठ कहा कि उनका नाम काट दिया, ऐसे झूठे लोगों को जनता वोट नहीं देगी.

पूर्व आईपीएस भी बीजेपी से जुड़े
पूर्व आईपीएस और बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके आनंद मिश्रा ने भाजपा की सदस्यता ली. लोकसभा चुनाव में उनके भाजपा से चुनाव लड़ने की चर्चा थी लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था. बाद में वे जनसुराज में शामिल हुए और अब भाजपा का दामन थामा। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे आजीवन भाजपा में रहेंगे.

पूर्व आईपीएस और बक्सर लोकसभा से प्रत्याशी रहे आनंद मिश्रा ने कहा,  मैं अपने परिवार में हूं. भाजपा का मंच सबसे बेहतरीन है. आजीवन भाजपा में रहूंगा. मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि बेहतर बक्सर और बेहतर बिहार बनाने के लिए आया है. मिश्रा ने कहा, मैं लोकसभा चुनाव किसी को हराने नहीं आया था, लेकिन यह लगता है कि भाजपा और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए. वोटर अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा कि  राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा के जरिए मोदी जी के फिट इंडिया मिशन का प्रचार कर रहे हैं

BJP, Bihar Vidhansabha Chuav 2025, Bihar News
