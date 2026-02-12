1 लाख लिए, शादी नहीं की... भाग रही 'लुटेरी दुल्हन' को महिलाओं ने पकड़ा, सड़क पर कर दी पिटाई

शादी के बाद पैसे और गहने लेकर भाग जाने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मऊ में सामने आया, जहां शादी के नाम पर कथित लेन-देन और रुपये लेकर एक 'लुटेरी दुल्हन' भागने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, अफरा-तफरी तब मच गई जब कथित तौर पर लुटेरी दुल्हन भागने की कोशिश कर रही थी और उसे पकड़ लिया गया. बताया जा रहा है कि गांव की महिलाओं ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी.

दरअसल, मऊ जिले के रोडवेज परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजनौर से आए दो परिवारों के बीच तय हुई शादी अचानक विवाद में बदल गई. बताया जा रहा है कि दोनों परिवार स्थानीय एक प्लाजा में ठहरे हुए थे और दुल्हन और उसके परिवार से शादी की बातचीत अंतिम चरण में थी.

परिजनों का दावा है कि सुबह शादी की रस्मों को आगे बढ़ाने से पहले तय रकम मांगने पर एक लाख रुपये दुल्हन को दे दिए गए. आरोप है कि रुपये लेने के बाद भी दुल्हन बनी युवती साथ चलने को तैयार नहीं हुई और मौके से निकल कर भागने की कोशिश करने लगी. मामला संदिग्ध लगने पर परिजनों ने तुरंत उसे पकड़ लिया.

चश्मदीदों के मुताबिक, रोडवेज परिसर में युवती हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी बिजनौर से आई महिलाओं ने उसे पकड़ लिया और थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई.

परिवार ने तत्काल युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पूरा मामला जनपद मऊ के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रोडवेज परिसर का बताया जा रहा है. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है.