DDLJ स्टाइल में सरसों के खेत में फोटो, ढोल-झाल पर फगुआ.. पंकज त्रिपाठी का नया अंदाज देखिए

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपना वक्त बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर अपने गांव में बिता रहे हैं. पंकज त्रिपाठी का पैतृक गांव बेलसंड गोपालगंज के बरौली में है. पंकज त्रिपाठी यहां अपनी दिवंगत मां की बरसी पर आए थे. मां की बरसी और बाकी पूजा पाठ में शामिल होने के बाद पंकज त्रिपाठी अपने गांव की गलियों और खेतों में घूमते नजर आए.

इस दौरान वो बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर बसंत ऋतु के इस मौसम में खेतों में आनंद लेते हुए भी नजर आए। इस दौरान देर रात वो ग्रामीणों के साथ फगुआ गाते नजर आए. देखा जा सकता है कि पंकज त्रिपाठी कैसे यहां चैता गाना और फगुआ की धुन पर मजे ले रहे हैं. थिरक रहे है.

पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के बेलसंड गांव के हैं. उन्हें जब भी मौका मिलता है तो फुरसत निकाल कर अपने गांव आते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं. पंकज त्रिपाठी का कहना है कि वो बसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं. उनका कहना है कि गुलाबी ठंड है, सरसों के फूल खिले हैं और सुंदर माहौल है. उनका ये भी कहना है कि इस जगह से उनके माता-पिता की यादें जुड़ी हुई हैं.

पंकज त्रिपाठी कई बार कह चुके हैं कि वो जमीन से निकले हैं और जमीन उनके अंदर से नहीं निकली है. इसलिए पंकज त्रिपाठी अक्सर अपने गांव आते-जाते रहते हैं. मां की बरसी से जुड़े पूजा-पाठ में शामिल होने के बाद पंकज त्रिपाठी गुरुवार को ही पटना से मुंबई के लिए निकल गए हैं.