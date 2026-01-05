तुरंत रोक लगनी चाहिए... यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दी नसीहत

उत्तर प्रदेश भाजपा में इन दिनों 'जातीय लामबंदी' को लेकर खींचतान मची हुई है. लखनऊ में भाजपा के 52 ब्राह्मण विधायकों की 'सीक्रेट मीटिंग' और 'सहभोज' के बाद अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी के भीतर इस तरह की बैठकों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है.

पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलनी चाहिए

गोंडा पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के रुख का समर्थन करते हुए कहा, "पार्टी के अंदर कोई दूसरी पार्टी या गुटबाजी नहीं चलनी चाहिए. पंकज चौधरी ने जो कदम उठाया है वह बिल्कुल ठीक है. प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अनुशासन बनाए रखना उनका कर्तव्य है. इस तरह के कार्यों से संगठन की शक्ति क्षीण होती है. भाजपा 'सब समाज' की पार्टी है और यहां हर वर्ग का सम्मान है.

ब्राह्मण विधायकों की 'गुप्त' बैठक और 'फंड बैंक' की रणनीति

बता दें कि हाल ही में लखनऊ में कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक (पंचानंद पाठक) के आवास पर 52 ब्राह्मण विधायकों का 'सहभोज' आयोजित हुआ था. इस बैठक के पीछे की रणनीति ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. बैठक में तय हुआ कि आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों की मदद के लिए एक 'फंड बैंक' बनाया जाएगा. इसमें रिटायर्ड जज, वकील और डॉक्टरों को जोड़कर समाज की मदद करने का खाका खींचा गया. इस आयोजन में मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा, एमएलसी उमेश द्विवेदी, शलभमणि त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी जैसे दिग्गज नेता शामिल थे.

अखिलेश यादव पर तंज: "खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे"

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर किए जा रहे हमलों और उनके 'बाटी-चोखा' कार्यक्रम पर भी रमापति राम त्रिपाठी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अब खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव की हालत 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' वाली हो गई है. जब से भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से असली PDA भाजपा के पास है. सपा अब सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है."