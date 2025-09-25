विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रशांत किशोर पर अब भाजपा का पलटवार, पूछा- पटना में 9 करोड़ की संपत्ति खरीदने के पैसे कहां से आए

भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने गुरुवार को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से सवाल पूछा है कि उन्होंने पटना में नौ करोड़ की संपत्ति खरीदने के लिए पैसे कहां से लाये? पटना में गुरुवार को कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति में एक बहेलिया हैं.

Read Time: 2 mins
Share
प्रशांत किशोर पर अब भाजपा का पलटवार, पूछा- पटना में 9 करोड़ की संपत्ति खरीदने के पैसे कहां से आए
(फाइल फोटो)
  • BJP प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने प्रशांत किशोर से पटना में 9 करोड़ की संपत्ति खरीदने के स्रोत के बारे में सवाल किया
  • कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रशांत किशोर को अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी और संपत्ति खरीदने के पैसे बताने होंगे
  • BJP ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर के पास दो एचडीएफसी बैंक खाते हैं जिनसे संपत्ति खरीदने का पैसा आया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जहां एनडीए के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वहीं भाजपा ने भी अब प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने गुरुवार को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से सवाल पूछा है कि उन्होंने पटना में नौ करोड़ की संपत्ति खरीदने के लिए पैसे कहां से लाये? पटना में गुरुवार को कुंतल कृष्ण ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति में एक बहेलिया हैं. राजनीति में सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करना स्वस्थ राजनीतिक परंपरा है लेकिन दूसरों को बेईमान का सर्टिफिकेट देने से पहले उन्हें अपनी ईमानदारी का भी प्रमाण देना पड़ेगा.

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने पटना में नौ करोड़ रुपये से एक संपत्ति दिसंबर 2024 में खरीदी है. उन्होंने उसके कागजात दिखाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा कि इस संपत्ति को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि एचडीएफसी के दो अकाउंट, जिसमें एक से आठ करोड़ रुपये और एक अकाउंट से शेष राशि भेजी गई, किसके अकाउंट हैं?

उन्होंने साफ लहजे में कहा कि प्रशांत किशोर झूठ बोलते हैं. भाजपा के नेता ने सीधा सवाल करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को यह तो बताना होगा कि किस सोर्स से इस संपत्ति को खरीदने के पैसे मिले? कहां से यह पैसा आ रहा है, आप क्या बेच रहे हैं? दो अक्टूबर 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक उनके साथ जो हजारों गाड़ियां घूम रही थीं, उनका खर्च कौन देता था? इन सवालों का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के युवाओं से दलाली करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे. उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर की योजना बिहार में जंगल राज की वापसी है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर को उन लोगों से पैसा आ रहा है जो लालू यादव और राजद की सरकार चाहते हैं, जिससे फिर से बिहार में लूटमार और भ्रष्टाचार शुरू हो जाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BJP Questions Prashant Kishor Property, Prashant Kishor Corruption Allegations, Bihar Jan Suraj Prashant Kishor News, BiharElection2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com