बिहार : BJP नेता की दुकान में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, अस्पताल में हुई मौत 

बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती दी है. खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट पर बुधवार की शाम हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. इस वारदात में भाजपा नेता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान स्थानीय रूपक सहनी (23 वर्ष) के रूप में की गई है.

बताया गया है कि घटना के समय वह शादीपुर घाट स्थित अपनी कंप्यूटर दुकान पर बैठे हुए थे. इसी दौरान बाइक पर सवार अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और अचानक उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. हमलावरों ने बेहद नजदीक से कई गोलियां दागीं, जिससे रूपक गंभीर रूप से जख्मी होकर दुकान में ही गिर पड़े.

गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग सहम गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए घायल रूपक को तत्काल नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि रूपक के शरीर में पांच से छह गोलियां लगी थीं.

रूपक सहनी, भाजपा जिला आईटी सेल के संयोजक दीपक सहनी के छोटे भाई थे. वह खुद भी भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे. इधर घटना की सूचना मिलते ही खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी. घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए गए हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है. इस सनसनीखेज हत्या के बाद शादीपुर घाट और आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही मामले का खुलासा करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है.

अविनाश कुमार की रिपोर्ट



