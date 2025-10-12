थाने में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा, 80 दिन बाद घर पहुंचा प्रेमिका संग फरार पति, तो पत्नी ने लगा दी क्लास

बिहार के जमुई में शनिवार रात पुलिस थाने में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला. वजह थी पति-पत्नी और वो. दरअसल एक शादीशुदा शख्स पिछले 80 दिनों से अपनी प्रेमिका से साथ फरार था. शनिवार रात जब वह प्रेमिका संग अपने घर पहुंचा तो दोनों को साथ देखकर उसकी पत्नी गुस्से से लाल हो गई और उसे साथ लेकर थाने पहुंच गई. जिसके बाद तीन घंटे तक थाने में पुलिस के सामने हाई वोल्टेड ड्रामा चलता रहा.

ये भी पढ़ें- सीट शेयरिंग पर दोनों गठबंधन की तरफ से 'ऑल इज वेल' का दावा, जानिए क्या है एनडीए और महागठबंधन का फार्मूला

गर्लफ्रेंड संग पति को देख पत्नी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

राहुल की शादी 21 जून 2021 को बांका जिले के बेलहर साहिबगंज की रहने वाली रेणु कुमारी के साथ हुई थी. दोनों की 3 साल की बच्ची भी है लेकिन उसे किसी और से प्यार हो गया. दरअसल शादी के एक साल बाद ही राहुल की मुलाकात देवघर की गीता से जमुई रेलवे स्टेशन पर हुई थी. उसने राहुल को रोते हुए बताया था कि उसका पति रवि शराब के नशे में उसे पीटता है. इसीलिए वह अपना ससुराल छोड़कर भाग आई है. राहुल ने उसकी मदद की और फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई. दोनों घंटों मोबाइल पर एक दूसरे से बातें करने लगं. उनका प्यार धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगा. ये सब हो रहा था राहुल की पत्नी की नाक के नीचे.

80 दिनों बाद गर्लफ्रेंड संग घर लौटा फरार शख्स

मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस करने वाला राहुल गीता के साथ पिछले 3 साल से रिश्ते में था. एक दिन दोनों घर छोड़कर भाग गए और शादी कर ली. पिछले 80 दिनों से दोनों कभी दार्जिलिंग तो कभी जम्मू-कश्मीर घूम रहे थे. राहुल 80 दिनों के बाद शनिवार रात प्रेमिका से पत्नी बनी गीता के साथ घर पहुंचा. उसे देखते ही पत्नी रेणु का गुस्सा फूट गया. रेणुका गीता को पकड़कर थाने ले गई, जहां जमकर ड्रामा हुआ.

पत्नी लगा रहा पति को वश में करने का आरोप

हालांकि गीता का दावा है कि उसे नहीं पता था कि राहुल शादीशुदा है. उसे ये बात बाद में पता चली, तब उसने अपने घर वापस जाने की बात कही थी. वहीं राहुल की पहली पत्नी रेणु का कहना है कि गीता ने उसके पति को अपने बस में कर लिया और 20 लाख रुपये भी मांगे थे. बरहट थाने की पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. थानाध्यक्ष कुमार संजीव ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.