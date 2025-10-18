मुन्ना शुक्ला की 'लंदन रिटर्न' बेटी का मकसद पिता को जेल से निकालना, जानें कौन हैं RJD कैंडिडेट शिवानी शुक्ला?

बिहार के वैशाली जिले की लालगंज सीट को कभी बाहुबली नेता का गढ़ माना जाता था. मुन्ना शुक्ला का इस क्षेत्र में बहुत दबदबा था. अब सबकी नजरें उनकी बेटी शिवानी शुक्ला पर हैं. लंदन यूनिवर्सिटी से एलएलएम पढ़ीं शिवानी की महज कुछ दिनों की मेहनत और दबदबे को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है.

राबड़ी आवास जाकर टिकट लिया, फिर पर्चा भरा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज के नामांकन के आखिरी दिन शिवानी शुक्ला ने राबड़ी आवास जाकर और अपनी टिकट लाकर नामांकन पत्र दाखिल किया. अब लालगंज सीट पर उनका पहला मुकाबला अपने गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा से है, और दूसरा मुकाबला बीजेपी के निवर्तमान विधायक संजय सिंह से होने वाला है.

शिवानी शुक्ला के बारे में जानिए

28 वर्षीय शिवानी शुक्ला लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ी हैं. वहां से उन्होंने LLM की डिग्री ली है.

शिवानी ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राजधानी दिल्ली में आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है.

उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु की एलायंस यूनिवर्सिटी से बीए-एलएलबी की डिग्री ली.

लालगंज के खानजाहा चक गांव की रहने वाली शिवानी ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का फैसला किया.

शिवानी शुक्ला के पास कितनी संपत्ति?

शिवानी शुक्ला की शादी वरुण तिवारी से हुई है. दोनों के पास सीमित नकदी और संपत्ति है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, शिवानी के पास 21 लाख रुपये से ज्यादा की चल संपत्ति है. उनके पति वरुण तिवारी के पास 48,900 रुपये की नकद राशि है.

शिवानी के एसबीआई खाते में 1,73,693 रुपये, बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये, एचडीएफसी बैंक में 27,178 रुपये और फिक्स्ड डिपॉजिट में 1,91,693 रुपये जमा हैं. गौर करने की बात है कि शिवानी ने विदेश में पढ़ाई के लिए 36 लाख रुपये से अधिक का एजुकेशन लोन भी लिया था.

2000 में जेल से चुनाव लड़ा मुन्ना शुक्ला ने

शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला ने साल 2000 में हाजीपुर जेल से निर्दलीय चुनाव लड़कर पहली बार जीत हासिल की थी. 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से और फिर दोबारा हुए चुनाव में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की. 2010 में उनकी पत्नी अनु शुक्ला जेडीयू से विधायक बनीं. लेकिन उसके बाद से परिवार को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. अब मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी मैदान में हैं.

शिवानी कुछ दिन से लालगंज में एक्टिव

शिवानी शुक्ला कुछ ही दिन पहले से लालगंज के गांव-गांव में जनसंपर्क करने उतरी हैं. उनका कहना है कि राजनीति में आने का उनका असली मकसद मंत्री-विधायक बनना नहीं, बल्कि अपने पिता को जेल से निकलना है. देखना होगा कि मुन्ना शुक्ला की दूसरी पीढ़ी की सियासत में ये एंट्री कितनी दमदार साबित होती है.