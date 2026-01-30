सहरसा सदर हॉस्पिटल में युवती से रेप की कोशिश करने वाले गिरफ्तार, एंबुलेंस चालक भी था शामिल

सहरसा सदर अस्पताल में दादी का इलाज कराने आई एक युवती को मदद के बहाने तीन युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी. युवती के चिल्लाने पर वहां लोग जमा हो गए. युवक भागने का प्रयास करने लगा. इसी बीच एक महिला ने पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. युवती के आवेदन और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्जकर कार्रवाई शुरू की और 24 घंटे के अंदर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार बदमाशों में से एक सदर अस्पताल के एम्बुलेंस का चालक है.

दादी की इलाज कराने आई युवती के साथ हुई थी दरिंदगी की कोशिश

घटना गुरुवार की है. इलाज के लिए सदर अस्पताल आई एक युवती को पुर्जा कटाने में तीन युवकों ने उसकी मदद की. रक्षक के भेष में आए इन भक्षकों ने पहले युवती का पर्चा बनवाया और फिर उसे बहला-फुसलाकर अस्पताल परिसर की एक सुनसान और जर्जर इमारत में ले गए. पूरी घटना तब उजागर हुई, जब उस जर्जर दो मंजिला इमारत से युवती के चीखने की आवाजें आईं.

कमरे से भागते आरोपियों का वीडियो आया था सामने

मौके पर मौजूद जीएनएम और एएनएम कर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत वहां धावा बोला और युवती को उन दरिंदों के चंगुल से छुड़ाया. इस बीच, अस्पताल कर्मियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो डीएम तक पहुँचते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया.



कमरे की तलाश में भारी मात्रा में नशीली दवाओं के रैपर मिले

डीएम के निर्देश पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचे. पुलिस ने जब उस खंडहर नुमा इमारत की तलाशी ली, तो वहां का नजारा और भी खौफनाक था. वहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के रैपर, खाली कफ सिरप की बोतलें और नशे का अन्य सामान बरामद हुआ. पुलिस ने कार्रवाई करते तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार बदमाशों में एक अस्पताल के एम्बुलेंस का चालक है, जबकि दो उसके अन्य सहयोगी हैं.

सदर अस्पताल में युवती के साथ हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल दी है. यह कहने में भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यह महत्वपूर्ण परिसर जहां दिन-रात लोगों का आना-जाना लगा रहता है, वहां दुष्कर्म और नशाखोरी आम होकर रह गई है. निश्चित रूप से यह चिंताजनक है.



यह भी पढ़ें - बिहारः सदर अस्पताल में नाबालिग से रेप की कोशिश, दादी का इलाज कराने पहुंची थी बच्ची