बिहारः सदर अस्पताल में नाबालिग से रेप की कोशिश, दादी का इलाज कराने पहुंची थी बच्ची

पूर्णिया, पटना, नालंदा, गोपालगंज... ये बिहार के वो जिले हैं, जहां बीते कुछ दिनों में हुई रेप की घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में रही है. अब इस फेहरिस्त में सहरसा में आ गया है. जहां जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में एक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की गई. दरअसल सहरसा सदर अस्पताल के दो मंजिला भवन के सुनसान कमरे में दो युवकों द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला सामने आया है. लड़की किसी तरह हल्ला करते हुए भागकर दूसरे कमरे में चली गई. जहां नर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, जिससे उसकी अस्मत बच सकी.



बगल के कमरे में ट्रेनिंग ले रहीं नर्स ने तुरंत दिखाई सजगता

गनीमत रही कि उसी बिल्डिंग में नर्स की ट्रेनिंग चल रही थी. जब बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश हुई और बच्ची दौड़ कर दूसरे कमरे में पहुंची तो वहां पहले से मौजूद नर्स उस कमरे में पहुंची और वीडियो भी बना ली. साथ ही साहस का परिचय देती हुई एक युवक को पकड़ भी लिया. हालांकि इस बीच दूसरा युवक भागने में सफल हो गया. लेकिन इसी दौरान पकड़ाए पहला युवक भी हाथ छुड़ाकर भाग गया.



दादी का इलाज करवाने पहुंची थी बच्ची

लेकिन दोनों युवकों का चेहरा वीडियो में कैद हो गया. नाबालिग लड़की सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली बतायी जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की अपनी दादी को दिखाने अस्पताल आई हुई थी और ऑनलाइन पूर्जा कटवाने अकेले जा रही थी. उसी दौरान दोनों युवक बहला-फुसलाकर उसे ले गए. लड़कों ने कहा कि चलो ऑनलाइन पुर्जा कटवा देते हैं. इसके बाद दोनों युवक लड़की को दो मंजिला भवन के सुनसान कमरे में ले गया.

एसडीपीओ बोले- छानबीन जारी, जल्द होगी गिरफ्तारी

कमरे में पहुंचते ही लड़कों ने दुपट्टा छिनते हुए लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगे. जिसके बाद लड़की हल्ला कर किसी तरह दूसरे कमरे में चली गई. जिससे उसकी अस्मत बच सकी. सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, पुलिस सभी बिंदु पर छानबीन कर रही है जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी.



(सहरसा से गुलशन कुमार की रिपोर्ट)

