'डेली-डेली कौन चीज का पैसा देंगे', बिहार पुलिस की अवैध वसूली, दौड़कर बचाई जान, अब गिरी गाज

Bihar Police Illegal Extortion: बिहार पुलिस की अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें बिहार पुलिस का एक ASI पिकअप के ड्राइवर से खर्चा-पानी की मांग करता नजर आ रहा है. जिस पर ड्राइवर कहता है कि डेली-डेली कौन चीज का पैसा देंगे. जब ड्राइवर पैसा देने से इनकार करते हुए गाड़ी लेकर आगे निकलते लगता है कि पुलिस जवान दौड़ते हुए ड्राइवर को एक मुक्का मारता है. इसके बाद कई गाड़ियों के ड्राइवर गाड़ी साइड में रोककर पुलिस जवान की ओर दौड़ते हैं. जिसके बाद अवैध वसूली की मांग करने वाला बिहार पुलिस का जवान सरपट दौड़ते हुए भागता है.

पूर्णिया के दालकोला चेकपोस्ट के पास की घटना

दरअसल यह मामला पूर्णिया जिले से सामने आया है. जहां पश्चिम बंगाल की सीमा पर दालकोला चेकपोस्ट के करीब 10 दिसंबर की अहले सुबह मछली वाहन से अवैध वसूली की जा रही है. अवैध वसूली के आरोपी की पहचान डंगराहा ओपी में तैनात ASI रामदेव कुमार सिंह के रूप में हुई है.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रामदेव कुमार सिंह द्वारा वाहन चालक से रुपये की मांग की गई और चालक द्वारा देने से इनकार करने से उसकी मुक्के से पिटाई की गई.

वीडियो में जान बचाकर भागते दिखे ASI

इसके बाद अन्य वाहन चालकों द्वारा प्रतिरोध जताते हुए ASI को खदेड़ दिया गया. सामने आए वीडियो में ASI को जान बचानकर भागते हुए आसानी से देखा जा सकता है. हालांकि वीडियो में काफी ज्यादा गाली-गलौज है. इस कारण हम उसे यहां नहीं दिखा सकते. लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिख रहे ASI गिरफ्तार, ओपी प्रभारी सस्पेंड

वीडियो वायरल होने के बाद एसडीपीओ बायसी द्वारा घटना की जांच की गई तो मामला सत्य पाया गया. इसके बाद एएसआई रामदेव कुमार सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि डंगराहा ओपी के प्रभारी अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस के वायरल वीडियो की चर्चा चहुंओर हो रही है.



