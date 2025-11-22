पुलिसवाले तो चोर निकले! रेड मारने गए DSP के बॉडीगार्ड ने सिपाहियों संग चुराए 3 लाख रुपये

बिहार के मोतीहारी से पुलिस महकमे की साख को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है.अरेराज डीएसपी के दो बॉडीगार्ड और संग्रामपुर थाना के दो सिपाही 3 लाख रुपये चुराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं. छापेमारी के दौरान रकम चोरी करने के आरोप में पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है.

मोतिहारी के ये पुलिस वाले चोर निकले

अपराधियों पर लगाम कसने गई पुलिस छापेमारी के दौरान खुद ही चोरी करते पकड़ी गई. हैरानी की बात यह है कि अरेराज डीएसपी के दो बॉडीगार्ड और संग्रामपुर थाना के दो सिपाही शामिल इसमें शामिल पाए गए. पुलिस ने चारों सिपाहियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 लाख रुपये भी बरामद कर लिए हैं.

रेड मारने गए पुलिसकर्मियों ने चुराए 3 लाख

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के एक स्वर्ण व्यवसायी से की गई 19 लाख रुपये की लूट से जुड़ा हुआ है. दो दिन पहले गोबिंदगंज थाना क्षेत्र के रढिया गांव में सोना बेचने के बहाने स्वर्ण व्यवसायी को बुलाकर एक गिरोह ने मारपीट कर उनसे 19 लाख रुपये लूट लिए थे. घटना की शिकायत मिलते ही गोबिंदगंज थाना पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक सदस्य सुरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि सुरेंद्र हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कन्छेदवा गांव का रहने वाला है.

लूट के बदमाशों को पकड़ने गई थी पुलिस

बदमाशों ने 20 नवंबर को व्यवसायी को एक जगह बुलवाकर उसका कैश लूट लिया. इतना ही नहीं उनकी सोने की चेन और मोबाइल भी छीन लिया. उन्होंने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस ने एक टीम बनाकर आरोपी सुरेंद्र दास को धर दबोचा. उससे पूछताछ के दौरान गिरोह का खुलासा हुआ है. इन लोगों का आपराधिक इतिहास है.

छापेमारी के दौरान किया गैरकानूनी काम

सदर एसडीपी उमंग ने साथ मिलकर पुसिल ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर में अरविंद शाह के घर पर रेड मारी. हालांकि वह फरार था. इसके बाद चंदन सिंह के घर छापेमारी की गई. इसी दौरान कुछ सिपाहियों ने कुछ गैगकानूनी काम किया. सख्ती से पूछताछ के बाद उनके पास से 3 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.