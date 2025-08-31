विज्ञापन
बिहार में बेखौफ अपराधी, ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट, कारोबारी की छाती पर चलाई गोली

पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा. व्यवसायी की मौत से पूरे क्षेत्र के व्यापारी वर्ग में आक्रोश व्याप्त है. लोग शासन-प्रशासन से अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी.
  • बिहार के बांका जिले के बौंसी शहर में व्यवसायी नवीन भुवानिया को गोली मारकर हत्या कर दी.
  • हथियारबंद अपराधियों ने नवीन और उनके पुत्र शिव भुवानिया पर छह राउंड फायरिंग की थी.
  • गंभीर हालत में नवीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
बांका:

बिहार में बदमाशों ने सोने के कारोबारी को गोली मारकर दुकान में लूटपाट की और मौके से फरार हो गए. हत्या और चोरी की ये वारदात बांका के बौंसी शहर के स्टेशन रोड की है. शनिवार देर शाम हुई लूटपाट और गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. हथियारबंद अपराधियों ने मारवाड़ी समाज के सोना-चांदी व्यवसायी नवीन भुवानिया और उनके बेटे शिव भुवानिया को निशाना बनाया. एक के बाद एक कई सारी गोलियां बरसाईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हथियारबंद अपराधियों ने छह राउंड फायरिंग की. जिनमें दो गोली मिसफायर हो गई. जबकि चार गोलियां नवीन के सीने और पेट में लगीं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल नवीन को रेफरल अस्पताल, बौंसी पहुंचाया.

आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम की

प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर रेफर कर दिया. हालांकि, देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. नवीन की मौत की खबर मिलते ही रविवार की सुबह परिजनों और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी.

घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक लोगों की भारी भीड़ जुट गई और शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधी दुकान से सोना-चांदी लूटकर स्टेशन की ओर फरार हो गए. सभी हमलावर युवा बताए जा रहे हैं और उनके चेहरे खुले थे. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी अर्चना कुमारी, थाना प्रभारी सुधीर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान को सील कर दिया. पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा. व्यवसायी की मौत से पूरे क्षेत्र के व्यापारी वर्ग में आक्रोश व्याप्त है. लोग शासन-प्रशासन से अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट- दीपक कुमार

