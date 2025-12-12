बिहार में चार दिन पहले ही कई जिलों के डीएम सहित बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब एक बार फिर से 34 IAS अफ‍सरों का तबादला किया गया है. अनिल कुमार बने IPRD का निदेशक बनाया गया है. साथ ही कई जिलों में नए उप विकास आयुक्त और अनुमंडलों में नए एसडीओ भी तैनात किए गए हैं.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक मयंक बरवड़े को योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है. वहीं बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. अब वो पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे.

बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत से बनी NDA सरकार ने सोमवार को ही पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था. इसमें 13 जिलों के डीएम भी बदल दिए गए थे.

नई सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इससे पहले तक नीतीश कुमार ही सीएम होने के साथ-साथ गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाला करते थे.

