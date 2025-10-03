बिहार में चुनाव से पहले कई IAS का तबादला, अनिमेष पराशर बने पटना के नए कमिश्नर, देखें पूरी लिस्ट

Bihar IAS Transfer List: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कई IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है. पटना प्रमंडल के नए कमिश्नर अनिमेष कुमार पराशर बने हैं. इसके साथ ही वह बिहार राज्य निर्माण विकास निर्माण निगम (बुडको) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे. इससे पहले वह पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर थे.

पटना कमिश्नर डॉ. चंद्रशेखर अब मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव

वहीं, वर्तमान कमिश्नर डॉ चंद्रशेखर अब मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव होंगे. इसके साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. यशपाल मीणा को पटना नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है. इससे पहले वह स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव थे.

हिमांशु शर्मा जीविका के सीईओ, आपदा प्रबंधन विभाग का भी प्रभार

इसके अलावा 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हिमांशु शर्मा को बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त - स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.

शीर्षत कपित अशोक बिहार राज्य पथ विकास निगम के MD

साथ ही शीर्षत कपिल अशोक, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार - विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल की SDO 2023 बैच की आईएएस अधिकारी कृतिका मिश्रा को खगड़िया के गोगरी का एसडीओ बनाया गया है. जबकि गोगरी के एसडीओ प्रधुम्न सिंह यादव को पटना नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है.