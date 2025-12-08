Bihar IAS Transfer: नई सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 जिलों के DM भी बदले, देखें पूरी लिस्ट

Bihar IAS Transfer List: बिहार की नई सरकार ने सोमवार को पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. इस फेरबदल के जरिए कई जिलों के डीएम का तबादला नए जिलों में कर दिया गया है. मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए प्रचंड बहुमत से फिर से सत्ता में आई है. हाालंकि इस बार बिहार सरकार में कलेवर बदला है. क्योंकि इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इससे पहले तक नीतीश कुमार ही सीएम होने के साथ-साथ गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाला करते थे. सोमवार को बिहार सरकार ने 13 जिलों के जिलाधिकारी के साथ-साथ कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव बदले हैं.

अभिलाषा शर्मा औरंगाबाद तो श्रीकांत शास्त्री बेगूसराय के डीएम

अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद में डीएम की जिम्मेदारी दी गई है. श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय तो तरनजोत सिंह को बेतिया का जिलाधिकारी बनाया गया है. ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार विवेक रंजन को सीवान तो आशुतोष द्विवेदी को कटिहार की जिम्मेदारी मिली है. जबकि प्रतिभा रानी को शिवहर, वैभव श्रीवास्तव को छपरा भेजा गया है.

अभिषेक रंजन मधेपुरा तो शेखर आनंद शेखपुरा के डीएम बने

वहीं विनोद दूहन को अररिया, अभिषेक रंजन को मधेपुरा की जिम्मेदारी मिली है. साथ ही शेखर आनंद को शेखपुरा, अमृता बैंस को अरवल भेजा गया है. 5 जिलों के DM फिलहाल वेटिंग में हैं. यह बिहार में नई सरकार बनने के बाद आईएएस अधिकारियों का पहला बड़ा फेरबदल है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है.

बिहार में 13 जिलों के डीएम बदले, देखें पूरी लिस्ट

Bihar IAS Transfer List by prabhanshuranjanprabhu

इसके अलावा कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव लेवल के अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

बिहार में कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव बदलें, देखें पूरी लिस्ट

