विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar IAS Transfer: नई सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 जिलों के DM भी बदले, देखें पूरी लिस्ट

Bihar IAS Transfer List: बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत से बनी NDA सरकार ने सोमवार को पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. राज्य के 13 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं. देखें पूरी लिस्ट.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar IAS Transfer: नई सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 जिलों के DM भी बदले, देखें पूरी लिस्ट
बिहार की नई सरकार ने सोमवार को कई IAS अधिकारियों का तबादला किया है.
  • बिहार की नई सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद 13 जिलों के जिलाधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है.
  • अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद, श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय, तरनजोत को बेतिया का नया जिलाधिकारी बनाया गया है.
  • विवेक रंजन को सीवान, आशुतोष द्विवेदी को कटिहार, प्रतिभा रानी को शिवहर की जिम्मेदारी दी गई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

Bihar IAS Transfer List: बिहार की नई सरकार ने सोमवार को पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. इस फेरबदल के जरिए कई जिलों के डीएम का  तबादला नए जिलों में कर दिया गया है. मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए प्रचंड बहुमत से फिर से सत्ता में आई है. हाालंकि इस बार बिहार सरकार में कलेवर बदला है. क्योंकि इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इससे पहले तक नीतीश कुमार ही सीएम होने के साथ-साथ गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाला करते थे. सोमवार को बिहार सरकार ने 13 जिलों के जिलाधिकारी के साथ-साथ कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव बदले हैं. 

अभिलाषा शर्मा औरंगाबाद तो श्रीकांत शास्त्री बेगूसराय के डीएम

अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद में डीएम की जिम्मेदारी दी गई है. श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय तो तरनजोत सिंह को बेतिया का जिलाधिकारी बनाया गया है. ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार विवेक रंजन को सीवान तो आशुतोष द्विवेदी को कटिहार की जिम्मेदारी मिली है. जबकि प्रतिभा रानी को शिवहर, वैभव श्रीवास्तव को छपरा भेजा गया है.

अभिषेक रंजन मधेपुरा तो शेखर आनंद शेखपुरा के डीएम बने

वहीं विनोद दूहन को अररिया, अभिषेक रंजन को मधेपुरा की जिम्मेदारी मिली है. साथ ही शेखर आनंद को शेखपुरा, अमृता बैंस को अरवल भेजा गया है. 5 जिलों के DM फिलहाल वेटिंग में हैं. यह बिहार में नई सरकार बनने के बाद आईएएस अधिकारियों का पहला बड़ा फेरबदल है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है.

बिहार में 13 जिलों के डीएम बदले, देखें पूरी लिस्ट

Bihar IAS Transfer List by prabhanshuranjanprabhu

इसके अलावा कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव लेवल के अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

बिहार में कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव बदलें, देखें पूरी लिस्ट 

Bihar IAS Transfer List by prabhanshuranjanprabhu

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IAS Transfer, IAS Transfer List, IAS Transfer List 2025, Bihar IAS Transfer List, Bihar Govt
Get App for Better Experience
Install Now