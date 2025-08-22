अजब-गजब बिहार! बुजुर्ग को हुआ था सर्दी जुकाम, डॉक्टर साहेब ने लगा दिया रेबीज का इंजेक्शन

बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं किस हाल में हैं कि खस्ता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बुजुर्ग सर्दी जुखाम की शिकायत लेकर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें सर्दी की दवाई देने की जगह रेबीज ( जो कुत्तों के काटने पर लगता है) का टीका लगा दिया. जब मामला सामने आया तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मरीज की पर्ची बदलने की कोशिश में जुट गए. घटना सिवान जिले के मैरवा की बताई जा रही है. आरोपी डॉक्टर को लेकर पीड़ित परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस की जांच में पता चला है कि पीड़ित बुजुर्ग का नाम दिनानाथ ठाकुर है. उनकी उम्र 75 है. दिनानाथ ठाकुर को जब रेबीज का इंजेक्शन लगाने की बात परिजनों को पता चली तो परिजनों ने आरोपी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत दी. परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में ड्यूटी पर तैनात डॉ. रवि प्रकाश पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है.

परिजनों ने बताया कि हमें पता चला था कि यहां एक अच्छा अस्पताल खुला है. यहां हम सर्दी जुकाम का इलाज कराने आए थे. लेकिन यहां पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने इनको कुत्ता काटने के बाद जो सुई लगती है वो लगा दिया है. जब हमने डॉक्टर को इसकी सूचना दी तो वो हमारा पर्ची बदलने की कोशिश करने लगे. लेकिन हम वहां से निकले और मामले की जानकारी पुलिस को दी है.

