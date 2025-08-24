कुत्ता काट ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? रेबीज से बचने के लिए जान लें ये 6 जरूरी बातें

Dog Bite First Aid | Kutte Ke Katne Par Kya Kare: कुत्ते के काटने की घटना किसी के साथ भी अचानक हो सकती है और ऐसे समय में घबराने के बजाय सही कदम उठाना बेहद जरूरी होता है. कई लोग इसे मामूली चोट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह गलती जानलेवा साबित हो सकती है. कुत्ते के काटने से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है रेबीज, जो समय पर इलाज न मिलने पर जान भी ले सकती है. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए और रेबीज से बचने के लिए कौन-कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए. अगर आप इन 6 जरूरी बातों को जान लें, तो आप खुद को और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं.

कुत्ता काट ले तो सबसे पहले क्या करें? (What to Do First If a Dog Bites You)

1. सबसे पहले जख्म को साफ करें

कुत्ते के काटने के तुरंत बाद उस जगह को बहते पानी और साबुन से कम से कम 10 मिनट तक धोएं. इससे वायरस का असर कम हो सकता है. किसी भी तरह की क्रीम या पट्टी लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

2. डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें

कुत्ते के काटने के बाद डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, चाहे जख्म छोटा ही क्यों न हो. डॉक्टर जख्म की गंभीरता देखकर आपको एंटी-रेबीज वैक्सीन और टिटनेस इंजेक्शन दे सकते हैं.

3. रेबीज वैक्सीन लेना न भूलें

रेबीज एक 100 प्रतिशत जानलेवा बीमारी है, लेकिन समय पर वैक्सीन लेने से इससे बचा जा सकता है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार 5 डोज़ की रेबीज वैक्सीन ली जाती है, जो एक निश्चित समय अंतराल पर दी जाती है.

4. कुत्ते की जानकारी रखें

अगर संभव हो तो उस कुत्ते की जानकारी रखें जिसने काटा है. क्या वह पालतू है या आवारा? क्या उसे रेबीज का टीका लगा है? अगर वह पालतू है तो उसके मालिक से संपर्क करें और उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानें.

5. घरेलू इलाज से बचें

कई लोग कुत्ते के काटने पर हल्दी, तेल या नींबू लगाने की गलती करते हैं. यह तरीका नुकसानदायक हो सकता है. जख्म पर कोई घरेलू चीज़ लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

6. रेबीज के लक्षणों को पहचानें

तेज बुखार

पानी से डर लगना

बेचैनी और भ्रम

बोलने या निगलने में परेशानी

कुत्ते के काटने को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. अगर आप या आपके किसी जानने वाले को कुत्ता काट ले, तो तुरंत जख्म को धोएं, डॉक्टर से मिलें और रेबीज वैक्सीन लें. सतर्कता ही सुरक्षा है.

