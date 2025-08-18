विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार को मिला नया महासेतु: औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल बनकर तैयार, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

इस परियोजना की कुल लागत 1871 करोड़ रुपये है. गंगा नदी पर तैयार किए इस पुल की लंबाई 1.865 किलोमीटर है, जबकि एप्रोच रोड सहित इसकी कुल लंबाई 8.150 किलोमीटर है.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार को मिला नया महासेतु: औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल बनकर तैयार, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
  • मोकामा के औंट घाट और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने वाला छह लेन का महासेतु तैयार हो गया है
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार आकर इस महासेतु का उद्घाटन करेंगे
  • इस पुल को बन कर तैयार होने में लगभग 10 वर्ष लगे, पीएम मोदी ने इसके निर्माण की घोषणा की थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार की कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने वाला औंटा से सिमरिया महासेतु बन कर तैयार है. मोकामा के औंट घाट और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने वाला 6 लेन का यह पुल अब विकासशील बिहार का प्रतीक होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार आ रहे हैं. इसी क्रम में इस आधुनिक बिहार के महासेतु को जनता को समर्पित करेंगे. नया पुल न केवल भारी वाहनों के आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिहाज से महत्‍वपूर्ण होने वाला है. जिसका लाभ न केवल बेगूसराय समेत आस पास के क्षेत्र को होगा बल्कि ये पूरे बिहार और देश के लिए भी अहम होने वाला है. इस पुल के शुरू होने से जहां उद्योग और व्यापार को लाभ मिलेगा वहीं, पूर्वोत्‍तर हिस्‍सा भी मजबूत होगा.

8.15 किमी का है ये महासेतु

इस परियोजना की कुल लागत 1871 करोड़ रुपये है. गंगा नदी पर तैयार किए इस पुल की लंबाई 1.865 किलोमीटर है, जबकि एप्रोच रोड सहित इसकी कुल लंबाई 8.150 किलोमीटर है. इसके निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक बदलाव आएगा.

70 साल पुराने सेतु का बोझ होगा कम

अब तक मोकामा-सिमरिया में सिर्फ एक 2 लेन का रेल-सह-सड़क पुल राजेंद्र सेतु ही था. जिसका उद्घाटन 1959 में श्रीकृष्ण सिंह के शासन काल के दौरान किया था. समय के साथ इस पुल पर यातायात का काफी दबाव था. लिहाजा तेज कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी परियोजना की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी. अब 8 किलोमीटर का 6 लेन वाला नया पुल बन कर तैयार है. जिसे 22 अगस्‍त को जनता को सौंपा जाएगा.

2017 में रखी गई थी आधारशिला

इस पुल को बन कर तैयार होने में लगभग 10 वर्ष लग गए. बताते चलें, पीएम मोदी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा 2015 में की थी. इसी पैकेज के तहत इस 6 लेन वाले महासेतु का निर्माण किया गया है. 2017 में मोकामा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान में प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी. अब यह सपना साकार होने जा रहा है.

पटना से खगड़िया तक 4 लेन हाइवे

इसके अलावा सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए 22 अगस्त को ही बख्तियारपुर से मोकामा जाने वाली 4 लेन सड़क का भी उद्घाटन किया जाएगा. 44.60 किमी लंबी इस सड़क की लागत 1899 करोड़ रुपये है. बताते चलें कि पटना से बख्तियारपुर के लिए पहले ही 4 लेन की सड़क का निर्माण हो चुका है और सिमरिया से खगड़िया तक की सड़क के चौड़ीकरण का काम पूरा हो गया है. आगे खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क योजना पर भी काम जारी है.

ये भी पढ़ें-: मुंबई फिर पानी-पानी, सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम, राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Auntha Simaria Mahasetu, Bihar New Bridge 2025, 6 Lane Bridge On Ganga
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com