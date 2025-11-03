बिहार चुनाव में बीजेपी की नई रणनीति, राघोपुर में ही तेजस्वी की बढ़ी चुनौती

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार एक अलग तरह की रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी का फोकस सिर्फ पारंपरिक प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों को उनके ही गढ़ में घेरने की मुहिम पर है. इसी कड़ी में बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हराने के लिए बड़ा दांव खेला है.

राघोपुर विधानसभा सीट को लंबे समय से आरजेडी का गढ़ माना जाता है. लालू प्रसाद यादव का परिवार यहीं से चुनाव लड़ता आया है. तेजस्वी यादव भी लगातार दो बार इसी सीट से विधायक बने हैं. इस बार बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है. यह वही सतीश यादव हैं जिन्होंने 2010 में जदयू के टिकट पर राबड़ी देवी को हराकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी.

सतीश यादव के पक्ष में दिख रहे समीकरण

2015 में जब जदयू आरजेडी के साथ चली गई, तब सतीश यादव ने बीजेपी टिकट पर तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके. 2020 में भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया पर हार मिली. इस बार समीकरण सतीश यादव के पक्ष में दिख रहे हैं. 2015 में जदयू साथ नहीं थी, 2020 में लोजपा विरोध में थी, लेकिन अब दोनों एनडीए के साथ हैं.

बीजेपी इस सीट पर पूरा जोर लगा रही है, जिससे तेजस्वी यादव को कड़ी चुनौती दी जा सके. एनडीए के कई बड़े नेता राघोपुर में लगातार प्रचार कर रहे हैं. इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 2020 में लोजपा उम्मीदवार रहे राकेश रौशन को पार्टी की सदस्यता दिलाई. राकेश रौशन को पिछली बार 25,000 वोट मिले थे, जिससे सतीश यादव की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है.

बीजेपी की रणनीति: बड़े चेहरों को सीधी चुनौती

बीजेपी की यह चाल नई नहीं है. पार्टी पहले भी विपक्ष के प्रमुख नेताओं को उनकी सेफ सीट पर चुनौती देती रही है.

दिल्ली में केजरीवाल को टक्कर देने की रणनीति

2013 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर राजनीति में धमाकेदार एंट्री की थी. उसके बाद के चुनावों में बीजेपी ने हर बार नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे मुख्यमंत्री की सीट पर सीधा मुकाबला हो सके.

बंगाल में ममता बनर्जी से आमना-सामना

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था. पहला, नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों के अंतर से हराकर बड़ा उलटफेर किया था.

दूसरी ओर भबानीपुर सीट पर भाजपा ने प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में उतारा था. ममता ने यहां 58,835 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी ने यह संदेश दिया कि वह विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों से सीधा मुकाबला करने में पीछे नहीं हटती हैं.

बिहार में भी वही प्रयोग करने जा रही भाजपा

बीजेपी अब वही प्रयोग बिहार में दोहरा रही है. पार्टी इसे अपने अंदरूनी सर्किल में हाई-विजिबिलिटी स्ट्राइक यानी उच्च दृश्यता वाली राजनीतिक चुनौती कहती है. चाहे नतीजा कुछ भी हो, लेकिन लड़ाई इतनी बड़ी हो कि पूरा चुनावी नैरेटिव उसी पर टिक जाए.

राघोपुर की लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं रही, बल्कि यह तेजस्वी बनाम बीजेपी की प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है.

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में बीजेपी के 3 लक्ष्य

तेजस्वी यादव के गढ़ में सेंध लगाना पूरे चुनावी विमर्श को राघोपुर पर केंद्रित करना कार्यकर्ताओं में यह संदेश देना कि बीजेपी किसी से नहीं डरती

हार में भी जीत का संदेश देने की कोशिश में बीजेपी

बीजेपी की रणनीति साफ है. लड़ाई हारो या जीतो लेकिन इतनी बड़ी लड़ो कि देश भर में चर्चा हो. राघोपुर में सतीश यादव का मुकाबला सिर्फ तेजस्वी यादव से नहीं है, बल्कि राजनीतिक विरासत से है. बीजेपी का संदेश स्पष्ट है हम किसी से नहीं डरते, चाहे सामने तेजस्वी ही क्यों न हों.