2020 में बस एक कसर रह गई, इस बार वो भी पूरी करनी है... बिहार के लिए अमित शाह का क्या इशारा

Amit Shah Meeting in Forbesganj: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां परवान पर है. बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दो दिन से बिहार में बैठक कर रहे हैं. शनिवार को अमित शाह सीमांचल में थे. जहां कोसी, सीमांचल और अंग क्षेत्र के कई जिलों से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही. दरअसल शनिवार को अररिया के फारबिसगंज में अमित शाह की बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई. इस बैठक में कोशी, पूर्णिया और भागलपुर क्षेत्र के मंडल स्तर के भाजपा नेता मौजूद थे.

कोसी-सीमांचल को घुसपैठ से मुक्त कराना हैः अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि कोसी सीमांचल को घुसपैठ से मुक्त करना है. बिहार में एनडीए सरकार बनाना है. जब चुनाव के नज़ारे बनते है, तब सभी राजनीतिक दल सभा करते हैं. लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन करती है. हमारी पार्टी को कार्यकर्ता ही जितवाते है. हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी मजबूती है.

2020 में एक कसर रह गई थी, इस बार वो भी पूरा करेंगेः अमित शाह

अमित शाह ने आगे कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज को छोड़ के हम सभी जिलों में नंबर वन पर रहे थे. बस एक कसर छूट गई थी, लेकिन इस बार किशनगंज में ही हम जीतेंगे. गृह मंत्री ने आगे कहा कि इस बार कांग्रेस के लिए यह चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ने का चुनाव है. मैं वादा करता हूँ इस बार एनडीए की सरकार बनवाए, हम बिहार से घुसपैठियों को निकाल फेकेंगे.

फारबिसगंज (बिहार) में कोशी, पूर्णिया और भागलपुर क्षेत्र के मंडल स्तर तक के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ। https://t.co/917c9kcxXe — Amit Shah (@AmitShah) September 27, 2025

बिहार के लोग इस बार चार दिवाली मनाएंगेः अमित शाह

अमित शाह ने आगे कहा कि इस बार बिहार के लोग चार दिवाली मनाएंगे. पहली दीवाली जब राम अयोध्या आए, दूसरी दिवाली जब मोदी जी ने बिहार की 10 हजार के महिलाओं के बैंक में पैसे डाले, तीसरी दिवाली जीएसटी रिफार्म और चौथी दीवाली 160 से ज़्यादा सीट जीत कर एनडीए की सरकार बनाना होगा.

लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा हैः अमित शाह

विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा है. कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घोटाए किए. अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर फारबिसगंज सहित पूरे अररिया में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी. इससे पहले शुक्रवार को अमित शाह ने पटना में बड़ी बैठक कर भाजपा नेताओं को जीत का मंत्र दिया है.