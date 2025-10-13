क्या जन सुराज की लिस्ट से आखिरी वक्त में कटा मनीष कश्यप का नाम? जानें क्या है खबर

- प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 116 उम्मीदवारों की घोषणा की है.
- दूसरी सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें 12 डॉक्टर और चार इंजीनियर शामिल हैं.
- पार्टी ने पहली सूची से एक नाम हटाया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह मनीष कश्यप का है.
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है. लेकिन इस सूची से आखिरी वक्त में एक नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है. पार्टी ने पहले 66 उम्मीदवारों की सूची तैयार की थी, मगर बाद में पहले क्रम पर मौजूद एक नाम को हटाकर 65 नामों की नई सूची जारी की गई. अब सवाल है कि किसका नाम काटा गया.
माना जा रहा है कि यह कटा हुआ नाम यूट्यूबर मनीष कश्यप का था, जिसे फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, हालांकि पार्टी इस अटकल से इनकार कर रही है.
मनीष कश्यप इसी साल जुलाई में जन सुराज में शामिल हुए थे. वह पिछली बार चनपटिया सीट से निर्दलीय लड़े थे और उन्हें 9,239 वोट मिले थे. भाजपा छोड़कर जन सुराज में शामिल हुए मनीष कश्यप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. लेकिन पार्टी द्वारा घोषित अब तक के 116 उम्मीदवारों की दोनों सूचियों में उनका नाम शामिल नहीं है.
- जन सुराज ने अब तक कुल 116 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है
- दूसरी सूची (65 उम्मीदवारों की) में 12 डॉक्टर, 3 प्रोफेसर, 4 इंजीनियर और एक डीएसपी शामिल हैं
- घोषित 116 उम्मीदवारों में 25 सुरक्षित सीटों के प्रत्याशी शामिल हैं
- इनमें 31 अति पिछड़ा, 21 पिछड़ा वर्ग और 21 मुस्लिम उम्मीदवार हैं
- प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी बिहार की 70 विधानसभा सीटों पर अति पिछड़ा समुदाय से उम्मीदवार उतारेगी
