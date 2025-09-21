बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को कहा नटवरलाल, पीके ने किया ऐसे पलटवार 

बिहार में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ठीक वैसे-वैसे नेताओं की जुबान भी तीखी और अमर्यादित होती जा रही है. अपशब्दों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है. अभी प्रधानमंत्री की मां की गाली का मामला शांत भी नहीं हुआ कि भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को नटवरलाल कह डाला है और इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है.

पीके बोले, दोनों में मैच फिक्‍स्‍ड

जहानाबाद के गांधी मैदान में सभा के बाद पत्रकारों ने जब उनसे पूछा की आपको नटवरलाल कहा जा रहा है तो प्रशांत खुद अपनी जुबां पर संयम नहीं रख पाए और कहा कि रोड पर चलते हुए हर इंसान का जवाब देना जरूरी नहीं है. उन्होंने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिए जाने पर कहा की दोनों में मैच फिक्स हो चुका है. जो राजद के लोग मोदी जी की मां को गाली दे रहे है तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव की मां को अपनी बहन बताते है.

जनसभा में उमड़ी भीड़

दरअसल जहानाबाद के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव यात्रा में पहुंचे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने फिर से आम अवाम से वही सवाल पूछा जिसे वह हर सभा में पूछते आए हैं. प्रशांत किशोर की इस सभा को लेकर बड़ी संख्या में आम लोग काफी देर से उनके आने का इंतजार कर रहे थे. आते के साथ ही प्रशांत किशोर ने मंच संभालते ही लोगों से जात-पात और सब्जबाग दिखाने वालो नेताओं से आम लोगों को परहेज करने की सलाह दी.

पीके की जनता को सलाह

मंच पर आते ही प्रशांत किशोर ने मंच संभालते ही लोगों से जात-पात और सब्जबाग दिखाने वालो नेताओं से आम लोगों को परहेज करने की सलाह दी. उन्‍होंने कहा की अगर उनकी सरकार बनती है तो सूबे के साथ साथ गरीबों का भी विकास होगा और फैक्टरी गुजरात के बदले बिहार में लगेगी बड़ी संख्या में पहुंचे जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने भी प्रशांत किशोर का जमकर उत्साह बढ़ाया.