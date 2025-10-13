विज्ञापन
बिहार चुनाव 2025... JDU को झटका, पूर्व मंत्री जयकुमार ने दिया इस्तीफा, लगाएं पार्टी पर कई आरोप

जयकुमार सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग की जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, वह इतने कमजोर निकले. ऐसा कभी कल्पना नहीं कर सकते थे. RLM की क्या औकात है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.
  • जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं.
  • जय कुमार सिंह ने पार्टी नेतृत्व और सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी संभालने वालों की नीतियों पर कड़ी आपत्ति जताई है.
पटना:

बिहार चुनाव 2025 को लेकर पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है. एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के ठीक बाद JDU को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने JDU से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व और सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी संभालने वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

बिना नाम लिए, उन्होंने रालोमो (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर तीखा हमला बोला और कहा कि 'विनिंग रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ मूर्ख बनाकर राज्यसभा और एमएलसी बन जाना है.' जयकुमार सिंह ने तो यहां तक आरोप लगाया कि दिनारा का टिकट बेच दिया गया.

जयकुमार सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग की जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, वह इतने कमजोर निकले. ऐसा कभी कल्पना नहीं कर सकते थे. RLM की क्या औकात है. कितनी बड़ी पार्टी है RLM. बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा पर बोला हमला. मुर्ख बनाकर राज्यसभा और एमएलसी बन जाना है. जीतने का कोई रिकॉर्ड है. दिनारा का टिकट बेच दिया गया.

Bihar Elections 2025, Jai Kumar Singh, JDU, Jai Kumar Singh Resigns From JDU
