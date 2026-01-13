BCCI की ओर से आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने पर सवाल उठाने और बिहार के CM नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के मसले पर JDU ने पूर्व सांसद केसी त्‍यागी के बयानों से दूरी बना ली है. लेकिन उनके बयानों को लेकर चल रही तनाव की खबरों के बीच केसी त्यागी ने 16 जनवरी, 2026 से शुरू हो रहे नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर एनडीटीवी से खुलकर बात की.

केसी त्‍यागी ने कहा कि नीतीश कुमार की यह 16वीं जनसंपर्क यात्रा है. इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है, क्योंकि हम एक नया और समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं. बिहार में नई सरकार बनी है और हमने नए वादे भी किए हैं.

10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की ये पहली जनसम्पर्क यात्रा है. दरअसल, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से पहले जनता के साथ सीधा संपर्क बनाना शुरू किया था. नीतीश कुमार 16 जनवरी से शुरू हो रही अपनी 'समृद्धि यात्रा' के दौरान जिलों का दौरा करेंगे और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे.

केसी त्यागी कहते हैं, "इन यात्राओं से उन्हें फीडबैक भी मिलता है. केंद्र सरकार की मदद से बिहार में नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं. जनता की उम्मीदों को और उनकी समस्याओं को समझने और सुलझाने का नीतीश कुमार को एक और मौका मिलेगा".

आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर करने और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के मांग से उठे विवाद के बाद केसी त्यागी का ये पहला बयान है. इस विवाद के बीच राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्किल डेवलपमेंट मंत्री जयंत चौधरी ने रविवार को केसी त्यागी का बचाव किया था.

जयंत चौधरी ने वर्ल्ड बुक फेयर में के सी त्यागी की नयी किताब - "संकट की खेती" का लोकार्पण करने के बाद कहा था, "मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन फ्रॉम हार्ट तो माउथ है. के सी त्यागी दिल की बात बोलते हैं. उन्हें बर्दाश्त करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए. हर दल को एक केसी त्यागी चाहिए".

केसी त्यागी के किताब के लोकार्पण के बाद रविवार को एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा था, "के सी त्यागी विचारक हैं, लिखते हैं और उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है...एक्रॉस पार्टी लाइन संपर्क भी है. इसलिए उनके सम्मान में मैंने यह कहा - हर पार्टी में एक के.सी. त्यागी होना चाहिए! Polity में you require open discourse. There are multiple points of view. भारत एक विचार से नहीं है. भारत की ताकत है हमारी जो विभिन्न विचारधाराए हैं, जीवन शैलियों हैं इसलिए भारत का गुलदस्ता मजबूत है और सुना रहा है. के सी त्यागी उसी का एक प्रतिबंध है, उसी भारतीयता का प्रमाण है".