जंगलराज, 'राहुल का नाच', CM-PM का ताज... बिहार में आज कौन-सा नेता किस अंदाज में गरजा, देखें

छठ पर्व का समापन होते ही बिहार के सियासी मैदान में सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बुधवार को एनडीए और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मैदान में उतरे और विपक्षियों पर तीखे हमले किए. योगी जहां जंगलराज को लेकर बरसे, वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे डाला. अमित शाह ने लालू पर अपने बेटे को सीएम और सोनिया पर राहुल को पीएम बनाने का सपना देखने का दावा करते हुए करारे वार किए, तो तेजस्वी ने करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता न करने का वादा किया.

योगी आदित्यनाथः बिहार में जंगलराज नहीं होने देंगे

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बिहार में जमकर गरजे. रघुनाथपुर में रैली को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि बिहार में “डबल इंजन की सरकार” अराजकता फैलाने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है. एनडीए में शामिल दल राज्य में फिर से ‘जंगल राज' कायम करने के किसी भी प्रयास को नाकाम कर देंगे.

सिवान में हुंकार भरते हुए योगी ने आरजेडी द्वारा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उम्मीदवार बनाने पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी को गले लगाकर किसी बाबर और औरंगजेब की मजार में सजदा पढ़ें, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है.

अमित शाहः महागठबंधन ठगबंधन, CM-PM पद खाली नहीं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को महागठबंधन को ‘ठगबंधन' करार दिया और कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन ये दोनों पद खाली नहीं हैं. दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर चारा घोटाला और भूमि-के-बदले-नौकरी घोटाले में शामिल होने के आरोप दोहराए. साथ ही कांग्रेस पर 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामलों में लिप्त होने का आरोप लगाया.

गृह मंत्री ने कहा कि हमने आतंकवादियों को पाकिस्तान के ठिकानों में घुसकर मार गिराया और पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन क्या राजद की सरकार आएगी तो क्या वह पीएफआई के लोगों को जेल में रहने देगी? एनडीए किसी भी कीमत पर उन्हें बाहर नहीं आने देगा.

राहुल गांधीः वोट के लिए नाच भी सकते हैं नरेंद्र मोदी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान का आग़ाज करते हुए पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे डाला. मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल ने कहा कि उन्हें (पीएम मोदी) सिर्फ आपका वोट चाहिए. अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जो आप ऐसा ड्रामा करो, वो कर देंगे. आप कहेंगे कि हम आपको वोट देंगे आप स्टेज पर आकर नाचिए तो वो स्टेज पर आकर नाच भी देंगे. जो भी करवाना है, चुनाव से पहले करवा लो लेकिन चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे.

राहुल ने नीतीश के बहाने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि तीन-चार लोग (नीतीश को) नियंत्रित करते हैं और भाजपा के हाथ में रिमोट कंट्रोल है. इन लोगों को सामाजिक न्याय से कोई लेनादेना नहीं है.

तेजस्वीः सरकारी नौकरी देने के लिए प्राण भी देने पड़े तो दूंगा

बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने सकरा इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला तो करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं किया जाएगा. अगर उनकी परछाई भी गलत काम करेगी तो उसे भी सजा मिलेगी. यादव ने कहा कि यह मेरा प्रण है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उसमें से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस प्रण को पूरा करने के लिए प्राण भी न्यौछावर करना पड़े, तो करेंगे.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर जो भी अपराध करेगा, उसे तेजस्वी सलाखों के पीछे भिजवाएगा, चाहे वो अपना हो या पराया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन को केवल सरकार ही नहीं बनानी है, बल्कि बिहार बनाना है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी ने सिर्फ बिहार के लोगों को ठगने का काम किया. तेजस्वी टूटी, फूटी और झूठी बातें नहीं करता. तेजस्वी की उम्र जरूर कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है. तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहां कोई कारखाना नहीं लगा है. सिर्फ रिश्चतखोरी बढ़ी है. मोदी जी फैक्ट्री गुजरात में लगवाएंगे और विक्ट्री बिहार में चाहिए. ऐसा नहीं होने वाला है.

राजनाथ सिंहः RJD का हर घर नौकरी का वादा सिर्फ धोखा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरभंगा की चुनावी रैली में आरजेडी पर आरोप लगाया कि उसकी पार्टी के नेताओं ने बिहार की छवि न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में खराब की है. लालू प्रसाद का नाम लिए बिना राजनाथ ने कहा कि बिहार के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. अब बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगलराज की ओर धकेलना है, ये जनता को तय करना है. उन्होंने राजद के चुनावी घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा अव्यावहारिक है. उनका कहना था कि क्या बिना लोगों को धोखा दिए राजनीति नहीं की जा सकती?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली में दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी-खासी संख्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था. उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी पाकिस्तानी को सबक सिखा चुके हैं क्योंकि उन्होंने हमारे नागरिकों को मारा था. हमने पूरे संयम के साथ इस काम को अंजाम दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जात-धर्म की राजनीति में नहीं विश्वास करता. भारत की राजनीति न्याय और मानवता पर आधारित है. भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के मंत्र में विश्वास करता है.

ओवैसीः कब तक मुस्लिमों को BJP के नाम पर डराती रहेगी RJD

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे. मुंगेर में चुनावी रैली में ओवैसी ने विपक्षी दलों पर करारा हमला करते हुए लालू, तेजस्वी और नीतीश पर “दिल और दिल्ली” की राजनीति का तंज कसा. ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन उनका दिल आज भी राजगीर में धड़कता है लालू-राबड़ी ने 15 साल राज किया, मगर उनका दिल सिर्फ तेजस्वी के लिए धड़कता है... मगर मुसलमानों के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता.

उन्होंने लालू-राबड़ी और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने किसी अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया. उनका कहना था कि अगर भारत में कोई घुसपैठिया है तो वह बांग्लादेश की बहन है जिसे दिल्ली में लाकर बैठाया गया है. ओवैसी ने कहा कि आखिर कब तक आरजेडी मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराती रहेगी. जंगल राज को ले कहा कि लालू शासन काल में भी जंगल राज था और नीतीश कुमार के शासन काल में भी जंगल राज है.