जब मुकेश सहनी से NDTV रिपोर्टर ने पूछा, क्या बिहार के नेता इडली की तरह हैं?

'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से चर्चित विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी से NDTV के खास शो “बिहार का चुनावी जायका” में सियासी सांभर में लिपटी चटखारेदार बातचीत हुई.

  • NDTV के खास शो “बिहार का चुनावी जायका” में VIP पार्टी के मुकेश सहनी से चटपटी बातचीत हुई.
  • रिपोर्टर ने सहनी से पूछा कि क्या बिहार के नेता इडली की तरह हैं? किसी भी अलायंस के साथ जा सकते हैं?
  • सहनी पहले तो हंसे, फिर कहा कि ऐसी बात नहीं है. सिचुएशन होता है. लेकिन अभी हम विचार से बंधे हुए हैं.
बिहार की राजनीति में 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से चर्चित विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी से NDTV रिपोर्टर ने सियासी सांभर में लिपटी चटखारेदार बातचीत की. दक्षिण भारतीय व्यंजन के बहाने पूरब की राजनीति का खट्टा-मीठा सवाल पूछा- क्या बिहार के नेता इडली की तरह हैं? मुकेश सहनी ने हंसते हुए जो जवाब दिया, वह भी कम चटपटा नहीं था. 

बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किए गए मुकेश सहनी से NDTV के खास शो “बिहार का चुनावी जायका” में खाने की मेज पर चटपटा सवाल पूछा गया. रिपोर्टर ने कहा कि इडली की खासियत है कि वो सांभर के साथ भी खाई जाती है और चोखा के साथ भी. क्या ये सच है कि बिहार के पॉलिटिशियंस भी इसी तरह किसी भी अलायंस के साथ जा सकते हैं? क्या बिहार के नेता इडली की तरह हैं?

सवाल पर मुकेश सहनी पहले तो खिलखिलाकर हंसे, फिर कहा कि ऐसी बात नहीं है. सिचुएशन होता है. लेकिन अभी हम विचार से बंधे हुए हैं. सहनी ने हंसते हुए आगे कहा कि ऐसी बात है तो मुझे इडली नहीं खाना है. इस पर रिपोर्टर ने कहा कि इडली आपकी ही है, आप इसे खा सकते हैं. 

चटखारेदार सवाल-जवाब का सिलसिला यहीं नहीं रुका, मुकेश सहनी ने भी मजाकिया अदांज में रिपोर्टर से सवाल पूछ लिया- इडली के साथ तो कोई डील नहीं है न? रिपोर्टर ने कहा कि नहीं-नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. 

इडली की बात से आगे बढ़ते हुए रिपोर्टर ने मुकेश सहनी से असल सवाल दाग दिया. पूछा कि महागठबंधन ने आपको डिप्टी सीएम फेस प्रोजेक्ट किया है. आपके पास महज 2-3 पर्सेंट वोट शेयर हैं. तो ऐसी क्या वजह है कि इतने कम वोट शेयर वाली पार्टी के नेता को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है?

सहनी ने इसका लच्छेदार जवाब देते हुए कहा कि चुनाव में ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना वोट शेयर आता है, ये भी मायने नहीं रखता कि आप चुनाव जीतते हैं या हारते हैं. चुनाव में दो ही चीज होती हैं- हार या जीत. सहनी ने आगे कहा कि बिहार में मैंने एक आंदोलन से अपना एक राजनीतिक दल बनाया है. बिहार में मल्लाह जाति के लोग 22 नामों से जाने जाते हैं. इनका 11 पर्सेंट वोट शेयर है. 

सहनी ने कहा कि मल्लाह जाति के ये वोट पहले बीजेपी के साथ जाते थे, लेकिन 2014 के बाद इसमें बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि हम मल्लाह जाति को एससी दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. बंगाल में, दिल्ली में हमें एससी दर्जा प्राप्त है, लेकिन बिहार में ओबीसी में रखा गया है. पूरे बिहार के निषाद हमसे कनेक्ट हैं. भले ही अभी हमें ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं. 

