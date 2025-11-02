विज्ञापन
बिहार चुनाव में आमने-सामने दो भाई, महुआ में तेजस्वी के प्रचार बाद अब राघोपुर जाएंगे तेज प्रताप

हाल ही में तेजस्वी यादव ने महुआ में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था. अब तेज प्रताप भी राघोपुर में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे.

  • बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं
  • तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जबकि तेज जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं
  • तेज प्रताप यादव ने महुआ में तेजस्वी के प्रचार के जवाब में राघोपुर सीट पर प्रचार करने का फैसला किया है
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच ही नहीं, बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अब एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मोर्चे पर हैं. जहां तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वहीं तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) के बैनर तले मैदान में हैं.

तेजस्वी के गढ़ में जाएंगे तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां RJD ने मौजूदा विधायक मुकेश रौशन को अपना उम्मीदवार बनाया है. हाल ही में तेजस्वी यादव ने महुआ में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार किया. तेज प्रताप ने पहले ही कहा  कि अगर तेजस्वी महुआ आएंगे, तो वे राघोपुर जाएंगे. अब उन्होंने अपने बयान को अमल में लाने का फैसला कर लिया है. जी हां, अब तेज प्रताप राघोपुर में प्रचार के लिए जाएंगे. तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट राघोपुर, जो लालू-राबड़ी परिवार का गढ़ मानी जाती है, अब तेज प्रताप की रणनीतिक यात्रा का अगला पड़ाव बन गई है.

तेजस्वी पर क्या बोले तेज प्रताप

बिहार चुनाव से ठीक पहले जन शक्ति जनता दल पार्टी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया था. तेज प्रताप यादव ने कहा कि जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू यादव जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं. तेजस्वी यादव जन नायक नहीं हो सकते. क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं है. वो हमारे पिता जी के बलबूते हैं. जब वह अपने बलबूते होंगे तो हम उन्हें जननायक मानेंगे. उनका ये बयान तेजस्वी यादव के उस पोस्टर को लेकर पूछे गए सवाल के बाद आया है, जिस पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है. 

तेज प्रताप पर क्या बोलीं मां राबड़ी

तेज प्रताप यादव इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने का दावा कर रहे हैं.तेज प्रताप यादव के RJD से अलग होने और अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने पर उनकी मां राबड़ी देवी भी प्रतिक्रिया दी चुकी है. एक चुनावी सभा में जाने के दौरान जब उनसे बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनके चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में पूछा गया तो राबड़ी देवी ने कहा कि ठीक है अलग लड़ रहा है. वो भी अपने जगह पर ठीक है. 

