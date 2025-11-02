VIDEO: राहुल गांधी तालाब देख खुद को नहीं रोक पाएं, छलांग लगा मजे से तैराकी का उठाया लुत्फ

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों बिहार में चुनाव प्रचार में मशगूल है. रोड शो करना, गली-मोहल्ले जा जाकर चुनाव प्रचार करना कोई आसान नहीं, ऐसे में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान थोड़ा जुदा अंदाज में दिखें. दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी ने बेगूसराय पहुंचे थे, जहां एक तालाब भी थे. इस तालाब को देखकर राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाएं और सीधे उसमें नाव से ही छलांग लगा दी. इसके बाद राहुल गांधी तालाब में मजे से तैरते रहे. इसी तालाब में राहुल गांधी के साथ वीआईपी नेता मुकेश साहनी भी दिखाई दिए.

राहुल ने तालाब में लिया तैराकी का मजा

राहुल गांधी जब नाव में मौजूद थे, तब मुकेश साहनी ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया. जैसे ही साहनी ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया वो नाव से तालाब में कूद पड़े. इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी तालाब में छलांग लगानी पड़ी. इस दौरान राहुल गांधी ने तालाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ते हुए भी नजर आए. यह दृश्य न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया. इस दौरान राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार भी मौजूद थे.

राहुल ने लोगों संग क्लिक कराई फोटोज

तालाब में छलांग लगाने के बाद राहुल गांधी ने अपने चाहने वाले से हाथ मिलाया और उनके संग फोटो भी क्लिक कराई. अपने बीच राहुल गांधी को देख लोग भी खुशी से खिलखिला उठे. चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर ऐसे लम्हें कम ही दिखाई देते हैं, जब ऐसा नजारा दिखे. तालाब में उतरकर मछली पकड़ना सिर्फ एक अनुभव नहीं है, बल्कि यह जनता से जुड़ने और लोकजीवन को करीब से समझने की एक कोशिश भी थी. इसके जरिए राहुल ने ये संदेश दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ मंचों और भाषणों तक सीमित नहीं है बल्कि वो यह मिट्टी, पानी और परंपरा से जुड़कर भी आगे बढ़ना चाहते हैं.