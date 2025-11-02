विज्ञापन
विशेष लिंक

पीएम मोदी के दिल में बिहार, बिहारियों के दिल में पीएम मोदी... महाराष्ट्र सीएम फडणवीस

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी की यात्रा को एनडीए के लिए बेहद फायदेमंद बताया. उन्होंने कहा, "जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे गठबंधन को लाभ होता है. उनकी यात्राएं लोगों के उत्साह को बढ़ाती हैं और जनता के विश्वास को मजबूत करती हैं."

Read Time: 2 mins
Share
पीएम मोदी के दिल में बिहार, बिहारियों के दिल में पीएम मोदी... महाराष्ट्र सीएम फडणवीस
  • बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं
  • महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी का बिहार से गहरा भावनात्मक जुड़ाव बताया
  • केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी की यात्राओं को एनडीए गठबंधन के लिए लाभकारी बताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार में 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग की जाएगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं. एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी की लोकप्रियता और बिहार से उनके गहरे रिश्ते को लेकर प्रतिक्रिया दी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार से भावनात्मक जुड़ाव बेहद खास है. पीएम मोदी के दिल में बिहार है और बिहारियों के दिल में मोदी. यह रिश्ता बहुत गहरा है, आज प्रधानमंत्री का बिहार में शानदार स्वागत होगा.

चिराग पासवान ने क्या कहा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी की यात्रा को एनडीए के लिए बेहद फायदेमंद बताया. उन्होंने कहा, "जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे गठबंधन को लाभ होता है. उनकी यात्राएं लोगों के उत्साह को बढ़ाती हैं और जनता के विश्वास को मजबूत करती हैं." चिराग ने आगे कहा कि केंद्र में पीएम मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ही राज्य को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा सकती है. अगले पांच साल बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, यह प्रदेश के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा.

पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा

उधर, नवादा में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर माहौल और भी उत्साहपूर्ण है. भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री के चौथे नवादा दौरे को लेकर लोगों में खासा जोश है. उन्होंने कहा, "पिछले चार दिनों से चक्रवात का असर होने के बावजूद सभी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मगध में देश के शीर्ष नेता का स्वागत करने के लिए तैयार हैं." विवेक ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा ऐतिहासिक होने वाली है. हर गांव से लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने आएंगे. यहां कोई जाति या समुदाय की बाधा नहीं है. मंच छोटा हो सकता है, लेकिन भीड़ बहुत बड़ी है. बिहार के नवादा जिले में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra CM Fadnavis, Bihar Election, PM Modi Election Campaign
Get App for Better Experience
Install Now