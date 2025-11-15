बिहार चुनाव में ढहा यादवों का किला, तेजस्वी ने 51 यादव उतारे थे, सिर्फ 7 जीते, एनडीए के 15 जीते, देखें लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने एमवाई समीकरण पर आंख मूंदकर ताकत झोंकते हुए करीब 50 फीसदी टिकट इन्हीं दो समुदायों को दिए थे. बिहार में 15 फीसदी आबादी वाले यादवों को 143 में से 51 यानी करीब 35 फीसदी टिकट बांटे गए थे. लेकिन यादवों का ये किला ढह गया. आरजेडी से सिर्फ 7 यादव प्रत्याशी जीते.पार्टी ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन सिर्फ दो ही जीत हासिल कर पाए. पिछले चुनाव की बात करें तो 55 यादव विधायक विधानसभा में पहुंचे थे. लेकिन 2025 में इनकी संख्या आधी रहकर 28 रही. वर्ष 2015 में भी 61 यादव जीते थे. RJD का मजबूत यादव वोट बैंक भी ढह गया.
राजद से कितने यादव विधायक
राघोपुर- तेजस्वी यादव
पारू-शंकर यादव-
मरहौरा-जितेंद्र राय
परसा-डॉ. करिश्मा राय
नवादा-कौशल यादव
मधेपुर-चंद्रशेखर यादव
चकाई-सावित्री देवी
यादव विधायक में NDA के 15
जहां राजद के यादव विधायकों को करारी हार मिली, वहीं एनडीए से 15 यादव प्रत्याशी जीते. बीजेपी और जेडीयू समेत NDA से 23 यादव चुनाव मैदान में थे. बीजेपी के 8 यादव में 5 जीते. जेडीयू के 10 यादव में से आठ जीते. लोजपा के पांच में से दो यादव प्रत्याशी जीते.
तेजस्वी के यादव उम्मीदवार
जमुई-जय प्रकाश यादव
दरभंगा ग्रामीण-ललित यादव
गायघाट-निरजंन राय
मधेपुरा-चंद्रशेखर यादव
साहेबगंज-पृथ्वी राय
बैकुंठपुर-प्रेम शंकर यादव
बहादुरपुर-भोला यादव
मुजफ्फरपुर-मुन्ना यादव
सारण-श्रीकांत यादव
पारू-शंकर यादव
मरहौरा-जितेंद्र राय
परसा -डॉ. करिश्मा राय
सारण-सुनील राय
मोहिउद्दीननगर-डॉ. इया यादव
पटना-रीतलाल राय
कल्याणपुर-मनोज यादव
नरकटियागंज-दीपक यादव
बाजपट्टी-मुकेश यादव
खजौली-बृजकिशोर यादव
नरपतगंज-मनीष यादव
दिनारा-राजेश यादव
कुर्था-सुदय यादव
नवादा-कौशल यादव
मीनापुर-मुन्ना यादव
एकमा-श्रीकांत यादव
बख्तियारपुर-अनिरुद्ध यादव
झाझा-जय प्रकाश यादव
15 जिलों में सूपड़ा साफ
बीजेपी-जेडीयू की आंधी इस कदर चली कि बिहार चुनाव में 38 जिलों में से 15 जिलों में महागठबंधन के एक भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली. सुरक्षित 40 सीट में से NDA प्रत्याशियों ने 34 पर विजय हासिल की.
बिहार में सिर्फ 28 महिला विधायक
बिहार में 28 महिला विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं. इसमें NDA का हिस्सा 25 है. बीजेपी से 10 महिला विधायक तो जदयू से 9 ने जीत दर्ज की है. लोजपा से तीन, हम से दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जीती हैं.राजद से तीन महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है. 2020 के चुनाव में 25 महिला विधायक बनी थीं.
बिहार में किस जाति से कितने विधायक
32 राजपूत
28 यादव
26 वैश्य
25 कुर्मी
23 कुशवाहा
23 भूमिहार
14 ब्राह्मण
36 दलित
11 मुस्लिम विधायक
बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या सबसे कम 11 होगी. सबसे ज्यादा पांच मुस्लिम विधायक AIMIM से जीते हैं. राजद ने 19 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 3 ही जीते. कांग्रेस के 10 मुस्लिमों में दो ने जीत पाई. जेडीयू से जमा खान जीते.
