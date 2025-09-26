विज्ञापन
बिहार चुनाव पर अमित शाह की बड़ी बैठक खत्म, चुने गए प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार, BJP ने बनाई यह रणनीति

Amit Shah Patna Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पटना में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की. इस बैठक में स्क्रीनिंग के बाद भाजपा के चुने गए उम्मीदवारों की फाइल अमित शाह को सौंप दी गई.

बिहार चुनाव पर अमित शाह की बड़ी बैठक खत्म, चुने गए प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार, BJP ने बनाई यह रणनीति
बिहार में अमित शाह की बैठक.
  • अमित शाह ने पटना में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर के 40 बड़े नेताओं के साथ बैठक की.
  • बैठक में बिहार की 243 विधानसभा सीटों को 40 लोकसभा सीटों में बांटकर चुनावी रणनीति बनाने पर चर्चा की गई.
  • अमित शाह को प्रदेश स्तर पर चयनित बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची भी सौंपी गई है.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर शुक्रवार को 'BJP के चाणक्य' कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में एक बड़ी बैठक की. इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के 40 बड़े नेता शामिल हुए. बैठक में बिहार चुनाव को लेकर गहन मंथन हुआ. पटना में बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक में बिहार चुनाव के लिए भाजपा के चुने गए प्रत्याशियों की लिस्ट अमित शाह को सौंपी गई. हालांकि इस लिस्ट में किसका-किसका नाम है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बताया- बैठक में क्या कुछ हुआ

अमित शाह के साथ हुई बैठक समाप्त होने के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 'बहुत ही बारीकी से अमित शाह ने इस बैठक के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की गहन समीक्षा की. भाजपा के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग दो दिनों पहले प्रदेश स्तर पर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी गई है.

BJP के राष्ट्रीय स्तर के 40 नेताओं को बिहार के 40 लोकसभा सीटों की कमान सौंपी गई है. इसका मतलब है कि राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों को 40 लोकसभा सीटों में बांटकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति तय की है.

दो तिहाई सीटों पर चुनाव जीतने पर किया मंथन

बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय स्तर के 40 नेताओं को अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है. जितने विधानसभा हैं, वहां बारीकी के साथ चुनाव कैसे लड़ा जाय इस पर चर्चा हुई. दो तिहाई सीटों पर चुनाव कैसे जीती जाए इस चुनौती को कैसे अवसर में बदला जाय इस पर चर्चा हुई.

सीटिंग विधायकों पर चर्चा, चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयारः दिलीप जायसवाल

दिलीप जायसवाल ने आगे बताया कि बैठक में सीटिंग विधायकों पर चर्चा हुई है. आज हम चयन किए हुए उम्मीदवारों की सूची अपने चुनाव प्रभारी और संगठन महामंत्री को हम सौंप देंगे. बीजेपी अध्यक्ष के बयान से यह साफ है कि बिहार चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो चुकी है.

कल सरायरंजन और फारबिसगंज में अमित शाह की सभा

अब शनिवार को गृह मंत्री की सभा सराय रंजन और फारबिसगंज मे होगी. 24 और 25 सितंबर को BJP ने अपने उम्मीदवारों का स्क्रिनिंग किया है. इससे पहले गुरुवार को बिहार के बेतिया में चंपारण और सारण क्षेत्र के वरिष्ठ BJP कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव के संबंध में बैठक कर अमित शाह ने आवश्यक निर्देश दिए.

इस बैठक के बारे में अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा- इन क्षेत्रों के 10 संगठनात्मक जिलों के 45 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कठोर मेहनत करने वाले हैं. प्रदेश में NDA की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में इन क्षेत्रों की अहम भूमिका रहने वाली है.

