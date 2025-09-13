औरंगाबाद: एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं में  क्यों हुई धक्का-मुक्की, पढ़ें क्या कुछ हुआ

औरंगाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति बनाने के लिए शहर के गांधी मैदान में बुलाई गई एनडीए की कार्यकर्ता बैठक आपसी गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई बदल गई. हुआ कुछ यूं कि मंच से एकता और अनुशासन के भाषण दिए जा रहे थे लेकिन वहीं पर मंच के ठीक नीचे पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से भीड़ रहे थे. कार्यक्रम के शुरुआत में ही किसी बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और औरंगाबाद विधानसभा से टिकट के भावी प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह के समर्थकों को कोई बात नागवार गुजरी.

उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और मौके पर ही विरोध जताना शुरू कर दिया. देखते ही देखते उनके समर्थक आगबबूला हो गए और सतीश सिंह के समर्थकों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. मंच से नेता शांति की अपील करते रहे, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई होती रही.

​औरंगाबाद एनडीए में आज हुआ यह हंगामा कोई अचानक हुई घटना नहीं है. यह उस सिलसिलेवार कलह की ताजा कड़ी है, जो पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही है.कल की ही बात है जब एक निजी टीवी डिबेट शो में बीजेपी के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह के बीच बहस व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था.

वहीं, कुछ दिन पहले नबीनगर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जदयू के दो दिग्गज, पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह और टिकट के दावेदार संजीव सिंह मंच पर ही भिड़ गए थे.ये घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि औरंगाबाद एनडीए में आग हर तरफ लगी है, बस धुआं अलग-अलग मौकों पर उठ रहा है.

