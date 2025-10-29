विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar Election 2025: 'मोहम्मद का बेटा उपमुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता', बिहार में गरजे असदुद्दीन ओवैसी

Bihar Election 2025: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "बिहार सरकार की हालत यह है कि बेटियों व परिवार का पेट पालने के लिए लोगों को पलायन की मजबूरी बनी है.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Election 2025: 'मोहम्मद का बेटा उपमुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता', बिहार में गरजे असदुद्दीन ओवैसी

Bihar Election 2025: ढाका उच्च विद्यालय के मैदान में एआईएमआईएम के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए, महागठबंधन पर जमकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि, "हर तरफ भ्रष्टाचार फैला है. सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत काम नहीं होता. गरीब मजदूर बाहर काम करने को मजबूर हैं. डबल इंजन की सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ है. शिक्षा बदहाल है. बेटियों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है. स्वास्थ्य का बुरा हाल है. इलाज के लिए लोगों को बाहर जाने की मजबूरी है. बाढ़ से लोग परेशान हैं. फसल की कीमत किसानों को नहीं मिल पाती. सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है."

'काम कहीं दिख नहीं रहा'

ओवैसी ने आगे कहा, "बीजेपी. जेडीयू कहती हैं कि बहुत काम किया, लेकिन कही काम नहीं दिख रहा है. दूसरा गठबंधन है आइएनडीआइए. उनका कहना है कि मल्लाह समाज का बेटा उपमुख्यमंत्री बनेगा. मल्लाह समाज की आबादी तीन प्रतिशत है"

'17 प्रतिशत वालों को लालीपॉप'

ओवैसी ने टिकट बंटबारे को लेकर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "आप बताओ कि क्या मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा उपमुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? 14 फीसद तेजस्वी हैं, आप टिकट देते हो 36 प्रतिशत. यह कहां का न्याय है. 17 प्रतिशत वालों को लालीपॉप दिया जाता है. हम बराबार का हक चाहते हैं, लेकिन 17 फीसद वालों को कहा जाता है कि दरी बिछाओ."

'पेट पालने के लिए लोगों को पलायन की मजबूरी'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "बिहार सरकार की हालत यह है कि बेटियों व परिवार का पेट पालने के लिए लोगों को पलायन की मजबूरी बनी है. 15 साल पहले जंगल राज था, अब 20 साल से दूसरा जंगल राज लोग झेल रहे हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Bihar Election 2025 News, Bihar Election 2025 Updates, Bihar Election 2025 Asaduddin Owaisi, Asaduddin Owaisi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com