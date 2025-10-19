विज्ञापन
अगिआंव विधानसभा सीट: काफी दिलचस्प रहा है चुनावी मुकाबला, जानें किसका पलड़ा है भारी

Agiaon assembly constituency: अगिआंव सीट पर हुए पिछले चुनावों में दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन हाल के सालों में भाकपा (माले) का प्रभाव बढ़ा है.

बिहार के भोजपुर जिले में स्थित अगिआंव विधानसभा सीट (Agiaon Assembly Seat) राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. यह सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है और आरा लोकसभा क्षेत्र में आती है. साल 2010 में अगिआंव की यह विधानसभा सीट बनी थी.

राजनीतिक इतिहास

अगिआंव सीट पर हुए पिछले चुनावों में दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन हाल के सालों में भाकपा (माले) का प्रभाव बढ़ा है. इस सीट पर पहला चुनाव 2010 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी. 2015 में जनता दल (JDU) के उम्मीदवार प्रभुनाथ प्रसाद ने जीत हासिल की थी. वहीं, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भाकपा (माले) के उम्मीदवार मनोज मंजिल ने बड़ी जीत दर्ज की. उन्होंने JDU के प्रभुनाथ प्रसाद को 48,550 वोटों के भारी अंतर से हराया था.

जातीय समीकरण

यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बावजूद, यहां राजपूत और यादव मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक भूमिका निभाती है. मुख्य प्रखंड की बात करें तो अगिआंव, गड़हनी और चरपोखरी हैं.

चुनावी मुद्दे

अगिआंव सीट पर आमतौर पर स्थानीय विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों से जुड़े मुद्दे चुनाव में हावी रहते हैं. भाकपा (माले) जैसे दल यहां गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के मुद्दों पर लगातार जन आंदोलन करते रहे हैं, जिसने उन्हें यहां मजबूती मिली है.

