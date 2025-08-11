विज्ञापन
विशेष लिंक

दो-दो वोटर आईडी मामले में बुरे फंसे बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा, EC ने भेजा नोटिस

तेजस्वी ने सवाल उठाया कि एक सूची में सिन्हा की उम्र 57 साल है और दूसरी में 60 साल. उन्होंने इसे "धोखाधड़ी और घोटाला" करार दिया और पूछा कि क्या इस पर कोई FIR दर्ज होगी. 

Read Time: 2 mins
Share
दो-दो वोटर आईडी मामले में बुरे फंसे बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा, EC ने भेजा नोटिस
पटना:

बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा पर दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का आरोप लगा है. इस मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर 14 अगस्त तक जवाब मांगा है. यह विवाद तब सामने आया जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सिन्हा का नाम लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है. उन्होंने कहा कि सिन्हा के पास दो अलग-अलग EPIC नंबर हैं. लखीसराय के लिए IAF3939337 और बांकीपुर के लिए AFS0853341.

तेजस्वी ने सवाल उठाया कि एक सूची में सिन्हा की उम्र 57 साल है और दूसरी में 60 साल. उन्होंने इसे "धोखाधड़ी और घोटाला" करार दिया और पूछा कि क्या इस पर कोई FIR दर्ज होगी. 

सिन्हा का जवाब: सिर्फ एक जगह से मतदान किया

विजय सिन्हा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अप्रैल 2024 में लखीसराय से अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था और बांकीपुर से नाम हटाने के लिए भी फॉर्म भरा था. उन्होंने दावा किया कि किसी प्रशासनिक गलती के कारण उनका नाम बांकीपुर की मसौदा सूची में रह गया. 

सिन्हा ने कहा, “मैं सिर्फ एक ही जगह से मतदान करता हूं. पिछली बार भी मैंने लखीसराय से ही वोट डाला था. तेजस्वी यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें माफी मांगनी चाहिए.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vijay Kumar Sinha, Two Voter IDs, Election Commission, Tejashwi Yadav, Lakhisarai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com