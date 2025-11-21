कैबिनेट में BJP भारी तो बजट में JDU ने मारी बाजी... देखें बिहार के कुल बजट का किसको कितना मिला हिस्सा

बिहार की नई सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है. इस बार दो महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल हुआ है. गृह विभाग भाजपा के पास तो वित्त जदयू के पास गया है. सम्राट चौधरी गृह मंत्री होंगे, उनके पास दूसरा कोई विभाग नहीं है. कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता में है, ऐसे में सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे. वहीं सरकार ने औद्योगिकरण और रोजगार का वादा किया है, इसलिए वित्त विभाग जदयू ने अपने पास रखा है. 2025- 26 के बजट के अनुसार देखें तो ज्यादातर बड़े विभाग जदयू के पास हैं. विभागवार बजट के बंटवारे में जदयू भाजपा से कहीं आगे है.

बजट में जदयू भाजपा से कहीं आगे

विभागों के बंटवारे के हिसाब से देखें तो जदयू भाजपा पर बीस साबित हुई है. जदयू के पास शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं. जदयू को मिले विभागों का बजट 1 लाख 38 हजार 647 करोड़ है. भाजपा को मिले विभागों का कुल बजट 81 हजार 620 करोड़ है. भाजपा के पास स्वास्थ्य, नगर विकास, गृह, पथ निर्माण, आपदा प्रबंधन जैसे बड़े विभाग हैं. जदयू के पास भाजपा के मुकाबले 57 हजार 27 करोड़ अधिक बजट है.

सहयोगियों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा सबसे आगे

भाजपा, जदयू के अलावा लोजपा से 2, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम से 1-1 मंत्री बने हैं. इनमें सबसे बड़ा विभाग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को मिला है. दीपक प्रकाश को मिले पंचायती राज विभाग का बजट 11 हजार 302 करोड़ है. वहीं हम के संतोष सुमन को मिले लघु जल संसाधन विभाग का बजट 1839 करोड़ है. लोजपा के मंत्रियों को मिले विभाग का कुल बजट 2894 करोड़ है.